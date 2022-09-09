أول تعليق رسمي من روسيا بعد إعلان كوريا الشمالية نفسها دولة نووية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة أنها "تراقب عن كثب" أي نشاط عسكري في شبه الجزيرة الكورية، في أعقاب إعلان كوريا الشمالية نفسها دولة نووية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (نوفوستي) عن الوزارة أن "التحركات الأمريكية الأخيرة" جعلت من الصعب إقناع كوريا الشمالية بأنه من الممكن ضمان أمنها عبر السبل السياسية لا العسكرية، واتهمت واشنطن بزعزعة الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت الوزارة، إن روسيا تراقب عن كثب الأنشطة العسكرية في شبه الجزيرة الكورية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كوريا الشمالية نفسها على المستوى التشريعي دولةً نوويةً، وأعطت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الحق بالتصرف في السلاح النووي.

وبحسب ما أفادته وكالة يونهاب مع الإشارة إلى وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، تم اعتماد مرسوم "سياسة الأسلحة النووية" من قبل مجلس الشعب الأعلى الكوري الشمالي في 7 سبتمبر.

وينص البند الثالث، من الوثيقة التي تتألف من 11 بند، على أن زعيم كوريا الشمالية يمتلك السلطة الكاملة على القرارات حول استخدام السلاح النووي.

