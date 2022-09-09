نشرة أخبار العالم | وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وتصعيد خطير من كوريا الشمالية

نشر موقع صدى البلد الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الموضوعات والأخبار التي ركزت على الشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

قصر باكنجهام يعلن وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

أعلن قصر باكنجهام الخميس، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، عن عمر يناهز 96 عاما. وقال حساب العائلة الملكية على موقع "تويتر": "ماتت الملكة بسلام في قلعة بالمورال ظهر اليوم.. الملك والملكة سيظلان في بالمورال هذه الليلة ثم سيعودان إلى لندن غدا".

تراس تنعى إليزابيث الثانية : وفاة الملكة صدمة لبريطانيا والعالم

نعت رئيسة وزراء بريطانا الجديدة ليز تراس، الملكة إليزابيث الثانية التي وافتها المنية عن عمر ناهز الـ 96 عاما ، قائلة إن وفاتها بمثابة صدمة للأمة البريطانية والعالم.

هيئة الإذاعة البريطانية: الأمير تشارلز أصبح الآن ملكا للمملكة المتحدة

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن "تشارلز" الابن الأكبر للملكة الراحلة إليزابيث الثانية أصبح الآن ملكاً للمملكة المتحدة بعد رحيل والدته.

رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة تعلن الولاء للملك تشارلز

أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ليز تراس ولائها للملك تشارلز عقب إعلان وفاة والدته الملكة اليزابيث الثانية أطول ملكة حكمت بريطانيا والكومنولث.

أول تصريحات ملك بريطانيا الجديد.. تشارلز الثالث: وفاة والدتي أكبر لحظة حزن لي

نعى الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا الجديد والدته الملكة اليزابيث الثانية التي وافتها المنية الخميس عن عمر يناهز 96 عاما.

أُعجب بمصر وأشاد بنيلها.. من هو ملك بريطانيا الجديد بعد وفاة إليزابيث الثانية؟

أصبح الأمير تشارلز، وريث عرش المملكة المتحدة، الخميس، رسميا ملك بريطانيا، خلفا للملكة إليزابيث الثانية، التي وافتها المنية اليوم.

أجهشوا بالبكاء.. تجمعات أمام قصر باكنجهام حزنا على وفاة الملكة اليزابيث

تجمع المئات أمام القصر الملكي البريطاني (باكنجهام) بالعاصمة لندن، حزنا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما، فيما حلقت مروحية فوق القصر.

بايدن ناعيا الملكة البريطانية: وقفت بجانبنا في أحلك أيامنا بعد 11 سبتمبر

أصدر رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، وزوجته جيل بايدن بيانًا بشأن وفاة الملكة إليزابيث الثانية، قدّما فيه التعازي وأثنيا على دور الملكة الراحلة في الوقوف إلى جانب واشنطن في العديد من المواقف من بينها الفترة التي تلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001.

تفاصيل أول اتصال بين رئيسة وزراء بريطانيا والملك تشارلز الثالث

أعلن المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، الخميس، أنها أجرت اتصالا بملك بريطانيا تشارلز الثالث.

مفاجآت مثيرة في تقرير الحالة الصحية لملكة بريطانيا الراحلة

شهدت الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك المملكة المتحدة عمرا وأطول خدمة في تاريخ التاج البريطاني، تدهور صحتها منذ وفاة الأمير فيليب، دوق إدنبرة، في 9 أبريل 2021.

ردود فعل دولية على وفاة الملكة إليزابيث الثانية

أعرب العديد من قادة وزعماء دول العالم على مدار الساعات الماضية عن تعازيهم في وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عامًا بعد وعكة صحية ألمت بها.

برقيات عزاء من قادة العالم العربي في وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

أعرب العديد من قادة وزعماء الدول العربية على مدار الساعات الماضية عن تعازيهم في وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عامًا بعد وعكة صحية ألمت بها.

إليزابيث ليست الأولى .. تعرف على أطول الملوك بقاء في الحكم

أعلن قصر باكينجهام في بريطانيا مساء أمس الخميس، وفاة الملكة إليزابيث الثانية، عن عمر ناهز 96 عاما، وذلك بعد فترة حكم دامت 70 عاما.

شاهد .. قبر ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث من الداخل

تدخل المملكة المتحدة حالة حداد لمدة 10 أيام، بدأت منذ أمس، على وفاة الملكة إليزابيث الثانية حيث يترقب العالم إقامة جنازة مهيبة لها بعد انتهاء الحداد.

مستقبل العائلة المالكة في يده .. من هو ولي عهد بريطانيا الجديد؟

أعلنت العائلة المالكة البريطانية مساء أمس الخميس، وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاماً في قصر بالمورال الملكي بإسكتلندا. وبموجب تولي تشارلز للعرش البريطاني، يصبح نجله الأكبر دوق كامبريدج ودوق كورنوال الأمير ويليام من زوجته الأولى ديانا أميرة ويلز- وليا لعهد بريطانيا والمملكة المتحدة.

تعرف على الدول التي ترأستها الملكة إليزابيث الثانية

شهد عهد الملكة إليزابيث الثانية إلى حد كبير تراجع النفوذ العالمي لبريطانيا من إمبراطورية كانت تقود العالم إلى اقتصاد متوسط المستوى.

زيادة غير مسبوقة .. المركزي الأوروبي يعلن رفع أسعار الفائدة لأعلى مستوى

أعلن البنك المركزي الأوروبي، الخميس، رفع أسعار الفائدة بشكل غير مسبوق، بلغ 75 نقطة أساس؛ لكبح جماح التضخم، رغم تزايد احتمالات دخول التكتل الأوروبي في حالة ركود، في وقت خسر فيه الإمدادات الروسية الحيوية من الغاز الطبيعي.

تصعيد خطير.. زعيم كوريا الشمالية يعلن بلاده دولة نووية

أعلن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، عن قانون جديد، في ظله أصبحت بلاده دولة نووية، في قرار يقول إنه لا رجعة فيه.