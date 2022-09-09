علامات تدل على صحة وسلامة قلبك.. رقم 3 ستدهشك

أمراض القلب هي مصدر قلق صحي كبير لكثير من الأشخاص، في عام 2020 ، فقد 697000 شخص في الولايات المتحدة حياتهم بسبب أمراض القلب، غالبًا ما يؤدي النظام الغذائي السيئ ومحدودية التمارين والعوامل الوراثية إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول والسمنة وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري بينما تؤثر بشكل كبير على صحة قلب الشخص.



القلب السليم هو سر الحياة الأطول، لذا قلل من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق الحفاظ على قوة قلبك، هناك العديد من العوامل التي يستخدمها أخصائيو الصحة لقياس صحة قلب المريض والتي يمكنك استخدامها لقياس صحة قلبك.



هذه العوامل الرئيسية السبعة هي:

معدل ضربات القلب

ضغط الدم

الكوليسترول

مستويات الطاقة

التنفس الصحي

معدل الشفاء (تمارين / أنشطة شاقة)

صحة الفم الجيدة



نظرًا لأن العديد من الأمريكيين معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب أو لديهم قلب غير صحي ، فإليك بعض المؤشرات التي يجب أن تكون على دراية بها لتحديد ما إذا كانت صحة قلبك معرضة للخطر:

-معدل ضربات القلب

بالنسبة لمعظم البالغين ، يتراوح معدل ضربات القلب الطبيعي أثناء الراحة بين 60 و 100 نبضة في الدقيقة، يمكن أن تؤثر عوامل مثل التوتر والقلق والأدوية ومدى نشاطك البدني على معدل ضربات القلب.

يمكنك معرفة مدى سرعة ضربات قلبك من خلال الشعور بنبضك، معدل ضربات قلبك هو عدد ضربات قلبك في دقيقة واحدة.

اسأل أخصائي الرعاية الصحية عن معدل ضربات قلبك أثناء الراحة، يمكن أن يكون المستوى السفلي أفضل ، طالما بقي فوق 60، قد يعني أن عضلة قلبك في حالة جيدة ولا يتعين عليها العمل بجد للحفاظ على ضربات ثابتة.

-عمليه التنفس

إذا كنت قادرًا على أداء نشاط بدني متوسط الشدة ، مثل المشي السريع ، دون ألم في الصدر أو ضيق أو صعوبة في التنفس ، فقد يعني ذلك أن نظام القلب والأوعية الدموية يمد جسمك بالأكسجين الذي يحتاجه.

يقول جون لي ، دكتوراه في الطب ، طبيب القلب التداخلي في Texas Health Heart & Vascular: "إذا كان مرضاي يخرجون ويمشون أو يمارسون الرياضة ولا يعانون من أي ضغط على الصدر أو ضيق في التنفس ، فهذا يخبرني كثيرًا عن مدى صحة قلبهم" المتخصصون ، ممارسة مجموعة أطباء صحة تكساس في بلانو.

بسبب ضيق التنفس ، لا يتحدث الدكتور لي عن صعوبة التنفس أثناء دفع نفسك أثناء التمرين.

"إذا شعرت أن تنفسك يجعلك تتوقف عن فعل شيء ما ، كأنك تلهث بحثًا عن الهواء ولا تستطيع التقاط أنفاسك ، فهذا مؤشر على أنه قد يكون هناك خطأ ما ،" يلاحظ. "ضيق التنفس أثناء الاستلقاء قد يشير أيضًا إلى مشكلة في القلب."

-مستويات الطاقة

علامة أخرى على صحة القلب هي وجود مستويات طاقة جيدة على مدار اليوم.

إذا كان لديك شعور بالتعب طوال الوقت وصعوبة في ممارسة الأنشطة اليومية ، مثل التسوق أو صعود السلالم أو حمل البقالة أو المشي ، فقد تعاني من الإرهاق، قد يكون هذا علامة على مرض القلب مثل قصور القلب، قد لا يضخ قلبك ما يكفي من الدم لتلبية احتياجات جسمك.

قد يكون الشخير ليلاً أو التعب أثناء النهار علامات على انقطاع النفس النومي ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والرجفان الأذيني ، وهو اضطراب في نظم القلب.

يقول الدكتور لي: "إذا شعرت بالإرهاق وترغب في أخذ قيلولة في فترة بعد الظهر ، فقد يكون ذلك علامة على وجود خطأ ما".

تم ربط عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم والنوم السيئ واضطرابات النوم بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب بالإضافة إلى العديد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب الرئيسية ، مثل السمنة ومرض السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم ، وفقًا لبيان علمي صدر عام 2016 من جمعية القلب الأمريكية.

تشير نتائج الدراسة الحديثة أيضًا إلى أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات لديهم خطر أكبر بنسبة 25 في المائة للإصابة بسوء صحة القلب والأوعية الدموية ، في حين أن أولئك الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي يعانون من ضعف في صحة القلب بنسبة تزيد عن 200 في المائة مقارنة بمن ينامون لفترة أطول. .

ضغط الدم

يعتبر ارتفاع ضغط الدم علامة على صحة القلب، ضغط الدم الطبيعي أقل من 120/80 ملم زئبق، ارتفاع ضغط الدم هو ضغط انقباضي يبلغ 130 أو أعلى ، أو ضغط انبساطي 90 أو أعلى ، ويبقى مرتفعاً بمرور الوقت.

الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم هي قياس ضغط الدم، يمكن لمقدم الرعاية الصحية التحقق من ذلك لك، أو يمكنك مراقبة ضغط الدم في المنزل، لكن المراقبة المنزلية ليست بديلاً عن الزيارات المنتظمة لطبيبك.

يوصي الدكتور لي بالحصول على جهاز مراقبة ضغط الدم في المنزل لإجراء القياسات بشكل منتظم لأن ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية ، وغالبًا ما لا تظهر عليه أعراض.

يقول: "قد يرتفع ضغط الدم لديك وقد لا تلاحظ أي شيء حتى تصاب بنوبة قلبية أو سكتة دماغية".

صحة الفم

قد تشير صحة الفم الجيدة أيضًا إلى صحة القلب، وجدت الدراسات الحديثة أن المرضى الذين يعانون من لثة صحية يعانون من انخفاض في ضغط الدم ، وأن الأشخاص الذين يتمتعون بلثة صحية يستجيبون بشكل أفضل لأدوية خفض ضغط الدم.

وجدت دراسة أجريت عام 2021 أن البالغين المصابين بأمراض اللثة الحادة قد يكونون أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم ، بغض النظر عن عوامل الخطر الشائعة لأمراض القلب والأوعية الدموية.

أشارت دراسة أخرى إلى أن الأشخاص الذين قالوا إنهم ينظفون أقل من مرتين في اليوم لأقل من دقيقتين لديهم خطر متزايد بمقدار ثلاثة أضعاف للإصابة بنوبة قلبية أو قصور في القلب أو سكتة دماغية.

-لا تفوت الفحوصات المنتظمة

يعد الحفاظ على زيارات منتظمة لطبيب الرعاية الأولية أو طبيب القلب أمرًا أساسيًا لمراقبة صحة القلب واكتشاف أي مشاكل في وقت مبكر.

يقول الدكتور لي: "كحد أدنى ، احصل على جسدي سنوي". "حتى لو كنت بصحة جيدة ، لا تزال هناك أشياء يمكن لطبيبك البحث عنها وفحصها."

يشجع المرضى على الاتصال به في أي وقت يعانون من أعراض جديدة أو لديهم أسئلة.

ويؤكد: "من الأفضل أن تكون آمنًا من أن تكون آسف"، "يمكن أن تكون الآثار طويلة المدى لصحة قلبك أسوأ بكثير إذا انتظرت أو أطالت فترة رعايتك مما لو طلبت المساعدة على الفور."

قد يشير عسر الهضم أو الارتجاع الحمضي الذي لا يزول مع الأدوية أو يزداد سوءًا بمرور الوقت إلى وجود مشكلة أكبر، يمكن لأعراض أمراض القلب أن تحاكي المشكلات الصحية الأخرى ، مما يسهل التغاضي عنها ، وفقًا للدكتور لي.

"قد يظهر على شكل آلام في الظهر أو عسر هضم ،" يلاحظ. "نتحدث دائمًا عن ضغط الصدر ، لكن الكثير من الأشخاص لا يعانون من ذلك."

"إن وجود علاقة جيدة مع أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك أمر مهم للحصول على أفضل رعاية. يجب ألا تشعر أبدًا أنه ليس لديك وقت لطرح الأسئلة أو الشعور بالخوف ".

كن استباقيًا بشأن صحة قلبك، تعرف على عمر قلبك من خلال إجراء تقييمنا لصحة القلب أو ابحث عن أخصائي القلب والأوعية الدموية اليوم.



المصدر: texashealth