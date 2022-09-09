عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم أسوان تفوز بـ3 مراكز في مسابقة التربية الفنية على مستوى الجمهورية

أسوان تفوز بـ3 مراكز
أسوان تفوز بـ3 مراكز فى مسابقة التربية الفنية جمهورياً

نجحت مديرية التربية والتعليم بأسوان في اقتناص ثلاثة مراكز جمهورية جديدة، وجاء ذلك بعدما أعلنت نتائج مسابقات التربية الفنية للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢١. 

 

ومن جانبه قدم عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، التهنئة الممزوجة بأسمى آيات الفخر والتقدير لأبنائه الطلاب الفائزين وهم الطالبة ملك عيد عبد الصادق بمدرسة السباعية الصباحية الجديدة الابتدائية بإدارة إدفو التعليمية لفوزها بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية فى مسابقة "الأبحاث وتاريخ الفن" ، والطالبة فاطمة على أنور محمد بمدرسة النور للمكفوفين بإدارة أسوان التعليمية لفوزها بالمركز التاسع على مستوى الجمهورية فى مسابقة "التصوير الفنى"  ، والطالبة شيماء محمد الطاهر بمدرسة أسوان الثانوية بنات بإدارة أسوان التعليمية لفوزها بالمركز العاشر على مستوى الجمهورية فى مسابقة "مصر فى عيون أبنائها" .

شهود عيان يروون تفاصيل حادث أتوبيس طريق أبو سمبل - أسوان

القصة الكاملة لمصرع 3 أشخاص وإصابة 13 بحادث انقلاب أتوبيس أبوسمبل- أسوان

وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان يقدم التهنئة للفائزين فى مسابقة التربية الفنية

أسوان تفوز بـ3 مراكز فى مسابقة التربية الفنية جمهورياً

وقدم وكيل الوزارة التهنئة كذلك لأبنائه الطلاب الفائزين بشهادات تقدير من مؤسسة "آدم حنين" للفن التشكيلى، وعددهم ١١ طالبا وطالبة، متمنيًا لهم مزيد من التألق والنجاح. 

 

فيما قدم التهنئة كذلك لغريب محمود مدير عام الخدمات التربوية، وفاتن على موجه عام التربية الفنية، ومعلمى وموجهى التربية الفنية المشرفين على الطلاب، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

 

بسبب الشكمان والسرعة.. محافظ أسوان يوجه بضبط صاحب دراجة نارية ومصادرتها

القصة الكاملة لانتشال جثامين 3 شباب من ترعة توشكى جنوب أسوان

محافظ أسوان يكرم الفائزين بمسابقة هيبو وكانجارو للأولمبياد الدولى للغة الإنجليزية والرياضيات

أسوان تفوز بـ3 مراكز فى مسابقة التربية الفنية جمهورياً

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكريم الطلاب والطالبات الفائزين والمشاركين فى مسابقة هيبو وكانجارو للأولمبياد الدولى للغة الإنجليزية والرياضيات بإجمالى 87 طالبا وطالبة.

 

وكان ذلك بقاعة مسرح وسينما الصداقة بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور محمود رمضان المدير التنفيذى لشركة إديو ميتر – مصر ، وعبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم ، ونجوى أحمد مدير عام الثقافة ، بالإضافة إلى مديرى الإدارات التعليمية والمدارس .

 

وفى كلمته أكد اللواء أشرف عطية على أن الاهتمام بتنمية قدرات أبنائنا الطلاب يعكس الرؤية والنهج الجديد الذى تسعى أجهزة الدولة إلى تطبيقه للنهوض بالمنظومة التعليمية بكافة عناصرها وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بترسيخ كافة الإمكانيات للارتقاء بالأنشطة التربوية باعتبارها القاعدة الأساسية التى تقوم عليها العملية التعليمية لما تلعبه من دور كبير وهام فى تكوين وبناء شخصية الطالب وتنميتها فى مختلف جوانبها العقلية والنفسية والإجتماعية .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان التربية والتعليم اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتضربني علشان تاخد حقها الشرعي.. حمدي يستغيث بمحكمة الأسرة: إخلعوني مراتي ما بتشبعش

متشطبة والتسليم فوري.. الفرصة الأخيرة لشقق سكنية في 6 أكتوبر وأسعارها 40 ألفا

محادثات وعلاقات محرمة| مدرسة مع طالب بالفصل ومكالمات تكشف المستور

اتحرش بيا وجري واتصالحنا فى الجونة.. تصريحات جريئة من دينا الشربيني| فيديو

بعد ولادتها بساعات.. أول صورة لابنة مؤمن زكريا تثير الجدل على السوشيال

5 قنوات تنقل مباراة كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي

مقابل 30 مليون جنيه وإعارة اثنين.. تفاصيل اتفاق الزمالك لضم ثنائي بيراميدز

عودة دينا الشربيني لـ عمرو دياب.. الحقيقة الكاملة بعد المغازلة الهوائية| فيديو

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لمصرع 3 أشخاص وإصابة 13 بحادث انقلاب أتوبيس أبوسمبل- أسوان

ترشيحاتنا

جيب تكشف عن 3 طرازات جديدة.. رأس حربة ثلاثية لريادة سوق الـ SUV الكهربائية

رئيس شباب النواب: استضافة مصر مونديال 2030 يضعها على طريق السياحة الرياضية

التحذير من الغفلة والبغتة في القرآن.. خطبة الجمعة بث مباشر

الصحة: الولادة القيصرية سبب في دخول الأطفال الحضانات

هشام آمنة: رفع درجة الاستعداد بالمحافظات وتشكيل لجان للمرور على مخرات السيول

وزير المالية: الأنظمة الإلكترونية جعلتنا أكثر قدرة على تحقيق العدالة الضريبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر من نصف مليون.. سعر خرافي لإطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور|شاهد

ازاي تفطر بـ 4 جنيه.. طريقة عمل أكلتين يسندوا الجسم

الإيطالي أم السويسري.. ارتباك بالأهلي يعطل إعلان اسم المدير الفني .. تفاصيل

بتضربني علشان تاخد حقها الشرعي.. حمدي يستغيث بمحكمة الأسرة: إخلعوني مراتي ما بتشبعش

فيديو

هل عادت أيتن عامر إلى زوجها.. الدبلة تكشف الحقيقة| فيديو جراف

بعد وفاة إليزابيث الثانية.. من يجلس على كرسى العرش البريطاني| فيديو جراف

شراء طائرة رئاسية ونفاد السلع الأساسية.. شائعات طالت مصر والواقع يكشف الحقيقة

رقص وغناء .. علاقة غامضة بين عمر كمال وسونا غسان |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ