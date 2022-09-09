تعليم أسوان تفوز بـ3 مراكز في مسابقة التربية الفنية على مستوى الجمهورية

نجحت مديرية التربية والتعليم بأسوان في اقتناص ثلاثة مراكز جمهورية جديدة، وجاء ذلك بعدما أعلنت نتائج مسابقات التربية الفنية للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢١.

ومن جانبه قدم عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، التهنئة الممزوجة بأسمى آيات الفخر والتقدير لأبنائه الطلاب الفائزين وهم الطالبة ملك عيد عبد الصادق بمدرسة السباعية الصباحية الجديدة الابتدائية بإدارة إدفو التعليمية لفوزها بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية فى مسابقة "الأبحاث وتاريخ الفن" ، والطالبة فاطمة على أنور محمد بمدرسة النور للمكفوفين بإدارة أسوان التعليمية لفوزها بالمركز التاسع على مستوى الجمهورية فى مسابقة "التصوير الفنى" ، والطالبة شيماء محمد الطاهر بمدرسة أسوان الثانوية بنات بإدارة أسوان التعليمية لفوزها بالمركز العاشر على مستوى الجمهورية فى مسابقة "مصر فى عيون أبنائها" .

وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان يقدم التهنئة للفائزين فى مسابقة التربية الفنية

أسوان تفوز بـ3 مراكز فى مسابقة التربية الفنية جمهورياً

وقدم وكيل الوزارة التهنئة كذلك لأبنائه الطلاب الفائزين بشهادات تقدير من مؤسسة "آدم حنين" للفن التشكيلى، وعددهم ١١ طالبا وطالبة، متمنيًا لهم مزيد من التألق والنجاح.

فيما قدم التهنئة كذلك لغريب محمود مدير عام الخدمات التربوية، وفاتن على موجه عام التربية الفنية، ومعلمى وموجهى التربية الفنية المشرفين على الطلاب، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

محافظ أسوان يكرم الفائزين بمسابقة هيبو وكانجارو للأولمبياد الدولى للغة الإنجليزية والرياضيات

أسوان تفوز بـ3 مراكز فى مسابقة التربية الفنية جمهورياً

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكريم الطلاب والطالبات الفائزين والمشاركين فى مسابقة هيبو وكانجارو للأولمبياد الدولى للغة الإنجليزية والرياضيات بإجمالى 87 طالبا وطالبة.

وكان ذلك بقاعة مسرح وسينما الصداقة بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور محمود رمضان المدير التنفيذى لشركة إديو ميتر – مصر ، وعبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم ، ونجوى أحمد مدير عام الثقافة ، بالإضافة إلى مديرى الإدارات التعليمية والمدارس .

وفى كلمته أكد اللواء أشرف عطية على أن الاهتمام بتنمية قدرات أبنائنا الطلاب يعكس الرؤية والنهج الجديد الذى تسعى أجهزة الدولة إلى تطبيقه للنهوض بالمنظومة التعليمية بكافة عناصرها وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بترسيخ كافة الإمكانيات للارتقاء بالأنشطة التربوية باعتبارها القاعدة الأساسية التى تقوم عليها العملية التعليمية لما تلعبه من دور كبير وهام فى تكوين وبناء شخصية الطالب وتنميتها فى مختلف جوانبها العقلية والنفسية والإجتماعية .