بلوك وحذف الصور.. تصرف مفاجئ من بوسي بعد عودة زوجها لضرتها

قامت الفنانة بوسي، بإلغاء متابعة زوجها هشام ربيع على انستجرام، وحظره "بلوك" مع على صفحتها، وذلك بعد انتشار صور له مع زوجته الأولى.

وقامت بوسي أيضا بحذف صورهما مع بعضهما البعض؛ إلا صورة واحدة ردت بها على أخبار انفصالهما.



زوج بوسي وزوجته الأولى:

مقارنة منطقية أجراها الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بين المطربة بوسي وضرتها بعد إعلان زوجها هشام ربيع عودته إلى أم أولاده التي يحتفل معها حاليا بشهر العسل بعد مرور 100 يوم على زواجه بمغنية “آه يا دنيا”.

وحرصت منة محمد زوجة هشام ربيع الأولى على نشر صورة لها معه من احتفالهما بشهر العسل، وذلك بعدما صرح في برنامج عرب وود بأن بوسي:" تقبلت الأمر والعلاقة بينهما طيبة ولم يحدث أي شيء".

وما بين مؤيد ومعارض جاءت العديد من التعليقات سلبية على خبر عودة زوج بوسي إلى أم أولاده، فيما ربط البعض بين التشابه الكبير بينهما خاصة بعدما قال إنهما من نفس المنطقة السكنية وعلاقتهما طيبة.



بوسي ترد على أنباء انفصالها:

وردت المطربة بوسي على أنباء انفصالها عن زوجها مصفف الشعر هشام ربيع، بطريقة غير مباشرة عن طريق طرح صور تجمعها به عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام واكتفت بعمل قلوب على الصورة.

انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لزوج بوسي مع زوجته القديمة بعد ضجة الطلاق المنتشرة على السوشيال ميديا، وزاد شكوك الجمهور حينما كتبت احدى الصفحات على الصورة مبروك رجوعكوا لبعض، مما جعل الجمهور يتوقع طلاق بوسي ويتساءل، ولكن حتى الآن لم يخرج اى من الطرفين ليؤكد او ينفي تلك الأنباء.

حذفت المطربة بوسي صورها مع زوجها بعد أنباء طلاقهما باستثناء صورة وحيدة فقط، وحذفت منها التاج الخاص به على صورتها الوحيدة معه.

حدث طلاق المطربة بوسي بعد 100 يوم زواج.. انتشر هذا الخبر بسرعة البرق على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بعد تداول صورة لزوج بوسي الأخير «مصفف الشعر هشام ربيع» مع زوجته الأولى، وتناول أخبار عودة الثنائي الأخير لبعضهما.

ولم تخرج بوسي، لتؤكد أو تنفي تلك الأخبار، ولم ترد أيضا على هاتفها للتوضيح، بينما كشف حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام خلو قائمة المتابعين من حساب زوجها هشام ربيع، وكذلك الأخير أيضا.