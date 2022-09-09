قصة سعودي تحول من سائق تاكسي إلى طيار

كشف الكابتن طيار فهد المرغلاني عن مجال عمله قبل أن يلتحق بالطيران. مشيرا إلى أنه عمل سائق ثم موظف في مصنع إسمنت بالسعودية .

وقال خلال لقاء له مع قناة "السعودية" :" بعدما أنهيت مرحلة الثانوية توفى والدي والتحقت بالكلية التقنية، وفي فترة الدراسة عملت سائق في شركة ليموزين لفترة، لتوفير نفقات المصاريف وتابع، اكتسبت من هذه المهنة خبرة التعامل مع البشر من مختلف الفئات.

وأردف، بعدما تخرجت من الكلية التقنية بدأت أبحث عن عمل، وتقدمت لوظيفة في مصنع إسمنت، ووجدت مهما تقدم بي العمر لن أستطيع أن أتقدم في هذه الوظيفة، مضيفا أنه التحق بالطيران بعد ذلك وعمل مساعد قائد طائرة، ثم قائد طائرة.

وأشار إلى أنه عمل مساعد قائد طائرة لمدة 10 سنوات، حتى تحقق هدفه وأصبح قائد الطائرة.

