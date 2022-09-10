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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5000 جنيه زيادة جديدة في أسعار نيسان سنترا 2023| صور

5000 جنيه .. زيادة
5000 جنيه .. زيادة جديدة لاسعار نيسان سنترا

ارتفعت من جديد أسعار السيارة نيسان سنترا موديل 2023، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة بالسوق المحلي، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث قدرت نسبة الزيادة بقيمة بلغت 5000 جنيه.

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وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة نيسان سنترا موديل 2023 في مصر

نيسان سنترا موديل 2023 

دعمت السيارة نيسان سنترا موديل 2023 بقفل مركزي للابواب، ومرايات جانبية بتحكم كهربائي، بالإضافة إلى جنوط تصل إلى 16 بوصة، ومكيف للهواء، وبعض التجهيزات مثل كاميرا خلفية، وعجلة قيادة بإمكانية التحكم الصوتي، وشاشة 7 بوصة، وزر تشغيل وإيقاف المحرك.

نيسان سنترا موديل 2023 

وتتمتع السيارة نيسان سنترا موديل 2023 بحزمة من تقنيات الحماية ومنها، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وخاصية دعم المكابح BA، وعدد 2 من الوسائد الهوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقات.

نيسان سنترا موديل 2023 

ويمكن للسيارة نيسان سنترا موديل 2023 الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة في فترة تستغرق 10.9 ثانية، حيث ينتج محرك السيارة صاحب الـ 1600 سي سي، قوة قدرها 118 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 154 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 5 سرعات اوتوماتيكية جر امامي.

نيسان سنترا موديل 2023 

الاسعار الرسمية للسيارة نيسان سنترا موديل 2023 

 

الفئة الأولى نيسان سنترا موديل 2023 بسعر 384.5 الف جنيه بدلًا من 379.5 الف جنيه.

الفئة الثانية نيسان سنترا موديل 2023 بسعر 402.5 الف جنيه بدلًا من 397.5 الف جنيه.

الفئة الثالثة نيسان سنترا موديل 2023 بسعر 421.4 الف جنيه بدلًا من 416.4 الف جنيه.

الفئة الرابعة نيسان سنترا موديل 2023 بسعر 425.4 الف جنيه بدلًا من 420.4 الف جنيه.

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