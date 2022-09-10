في ثواني .. اعرف أخبار الزمالك .. كيف احتفل الهلال السعودي بالفوز.. مرتضى منصور يفسخ عقد إعلامي

أخبار نادي الزمالك .. شهد نادي الزمالك على مدار اليوم العديد من الأخبار والأحداث الرياضية الهامة التي يرصدها موقع صدى البلد في التالي:-

أول تعليق من فيريرا على خسارة الزمالك من الهلال السعودي بكأس لوسيل

أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه كان يعلم جيدا أن مباراة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل صعبة، في ظل قوة الفريق المنافس وجاهزيته.





كيف احتفل الهلال السعودي بالفوز على الزمالك في كأس لوسيل؟| شاهد

نجح فريق الهلال السعودي في الفوز على نظيره الزمالك بركلات الترجيح، بنتيجة 4-1، والتتويج ببطولة كأس سوبرلوسيل، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

أول تعليق من شيكابالا بعد خسارة الزمالك كأس لوسيل أمام الهلال السعودي

أكد محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد فريق الزمالك أن مباراة كأس سوبر لوسيل كانت قوية بين فريقه والهلالالسعودي، موضحا أنه سعيد بتنظيم المباراة.

فرحة جنونية للاعبي الزمالك وفيريرا بهدف التعادل في شباك الهلال بكأس لوسيل.. فيديو

سيطرت حالة من الفرحة على لاعبي الزمالك والجهاز الفني بقيادة فيريرا عقب إحراز أحمد سيد زيزو هدف التعادل فيشباك الهلال في مباراة كأس لوسيل المقامة على هامش الاستعداد لكأس العالم بقطر 2022، والتي انتهت بفوز الفريقالسعودي بالكأس، بركلات الترجيح، بنتيجة 4-1





الصمت يخيم على جماهير الزمالك في الدقيقة 20 احتراما لشهداء القلعة البيضاء..فيديو

حرصت جماهير نادي الزمالك على تحيه شهداء القلعة البيضاء في الدقيقة 20 خلال مواجهة نادي الهلال بكأس لوسيلفي المباراة التي جمعت بينهما على هامش الاستعداد لكأس العالم قطر 2022

مرتضى منصور يفسخ عقد أحمد جمال مع قناة الزمالك بسبب هذه الرسائل

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك فسخ تعاقد الإعلامي أحمد جمال، مع قناة الزمالك، نظراً لما بدر منه مؤخراً.