عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إزاى تعرف مخالفاتك وطرق دفعها.. خبير يوضح

صدى البلد

كشف اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، عن كيفية حساب المخالفات المرورية طرق دفعها.

 

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:"  المخالفات المرورية على الطرق السريعة مرفقة بالصور والحارة المرورية، ويمكن للمواطن معرفة مخالفته عبر موقع وزارة الداخلية أو النيابة العامة.

وأشار إلي أن موقع وزارة الداخلية يمكن من خلاله تجديد الرخصة بالإضافة للاستعلام عن البيان، مضيفا:" هناك 16 ردار ثابت على طريق العلمين بهدف تقليل السرعة للحفاظ على سلامة المواطنين على الطريق.
 

المخالفات المرورية النيابة العامة وزارة الداخلية طريق العلمين مساعد وزير الداخلية مخالفات العلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. صفقة الأهلي الأولى تصل مطار القاهرة

أول رد من شوبير بعد تعيين كولر مديرًا فنيًا لـ الأهلي

مشاهدة الزمالك والهلال بث مباشر الآن (1-1) بكأس سوبر لوسيل.. لحظة بلحظة

أول تعليق من فيريرا على خسارة الزمالك من الهلال السعودي بكأس لوسيل

مرتضى منصور يفسخ عقد أحمد جمال مع قناة الزمالك بسبب هذه الرسائل

غلط.. دينا الشربيني تفجر مفاجأة عن إخفائها الزواج من عمرو دياب |فيديو

من هو السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد لـ الأهلي

مرتضى منصور يتخطى أحزان كأس لوسيل بالإعلان عن صفقات الزمالك الجديدة.. فيديو

ترشيحاتنا

إعلامي سعودي: فوز الهلال طبيعي وأظهر الفارق بيننا وبين الزمالك.. فيديو

قبلة مفاجئة من سيدة لملك بريطانيا تشارلز تثير جدلاً واسعًا .. فيديو

مفاجأة دينا الشربيني للهضبة.. رد فعل غير متوقع من أبناء عمرو دياب

تامر عاشور يتألق في حفل خرجي الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

الأبراج الأكثر حظا في شهر سبتمبر 2022 | فلوس وشغل وراحة بال

هيتعمل عليه شوربة نسانيس ..مطاردة كوميدية بين قرد وأهالى الأسكندرية .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبهه مامتها جدا.. ظهور يثير الجدل لشيرين رفقة ابنتها|شاهد

أسنان شفافة و117 عظمة مكسورة.. معجزة تنقذ شابة من معاناة

بفستان برتقالي جرئ… ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة مثيرة| شاهد

خالد يوسف يحتفل بخطوبة ابن شقيقه .. صور

فيديو

الجنازة الأضخم في العصر الحديث.. هنا يدفن جثمان الملكة إليزابيث الثانية

أسرع طلاق في الوسط الفني.. قصص وحكايات غريبة| فيديو جراف

هل عادت أيتن عامر إلى زوجها.. الدبلة تكشف الحقيقة| فيديو جراف

بعد وفاة إليزابيث الثانية.. من يجلس على كرسى العرش البريطاني| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ