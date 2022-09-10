إزاى تعرف مخالفاتك وطرق دفعها.. خبير يوضح

كشف اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، عن كيفية حساب المخالفات المرورية طرق دفعها.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" المخالفات المرورية على الطرق السريعة مرفقة بالصور والحارة المرورية، ويمكن للمواطن معرفة مخالفته عبر موقع وزارة الداخلية أو النيابة العامة.

وأشار إلي أن موقع وزارة الداخلية يمكن من خلاله تجديد الرخصة بالإضافة للاستعلام عن البيان، مضيفا:" هناك 16 ردار ثابت على طريق العلمين بهدف تقليل السرعة للحفاظ على سلامة المواطنين على الطريق.

