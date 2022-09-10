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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي إمام يطرح البوستر الدعائي لفيلم فضل ونعمة .. قريبًا

ماجد وهند
ماجد وهند

نشر المخرج رامى امام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البوستر الرسمي لفيلم فضل ونعمة، بطولة ماجد الكدواني، و هند صبري.


وظهر الثنائي هند صبري وماجد الكدواني خلال البوستر الدعائي بشكل كوميدي، وارتدى الثنائي بيجامات وعلق قائلا "قريبا ان شاء الله فضل ونعمة".


فيلم فضل ونعمة، بطولة هند صبري وماجد الكدواني، محمود حافظ ومحمد ممدوح وياسمينا العبد، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول صاحب مطعم يحمل اسم فضل، وزوجته تدعى نعمة، وتتخل الأحداث مواقف كوميديا. 

IMG_٢٠٢٢٠٩١٠_١٩٥٥١٦
IMG_٢٠٢٢٠٩١٠_١٩٥٥١٦
رامي امام فيلم جديد فيلم فضل ونعمة الفنانة هند صبري ماجد الكدواني

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