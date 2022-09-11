عرض حكايات شارع الصابحة يحصد المركزالأول بمسابقة نوادي المسرح بمهرجان القاهرة التجريبي

شهدت ثقافة المنيا احتفالًا كبيرًا عقب الإعلان عن فوز العمل المسرحي "حكايات شارع الصابحة" ممثل ثقافة المنيا على أفضل عرض بمسابقة نوادي المسرح بمهرجان القاهرة التجريبي.

وأعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ 29 الفائزين بجوائز مسابقة نوادي المسرح التجريبي.

ويأتي ذلك خلال حفل الختام الذي أقيم مساء أول أمس الخميس، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور جمال ياقوت رئيس المهرجان.

وجاءت جوائز المسابقة، بأن حصد جائزة أفضل عرض المركز الأول "حكايات شارع الصابحة" للمخرج أسامة طه، وهو من تأليف إكرام بشري.

تكريمات مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

كما أعلن فوز مخرج ثقافة ملوي، أسامة طه، بجائزة أفضل موسيقي مناصفة في الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

وتدور فكرة العرض عن شارع الصابحة أقدم شوارع مدينة ملوي والنماذج البشرية الحقيقية التي كانت تعيش في العقود الخمس الأخيرة، وتعكس من خلالها روح الشارع المصري في تلك الفترة الرؤية الإخراجية، حيث يعتبر الممثل هو العنصر الرئيسي في العرض، ويعتمد التمثيل في العرض علًى المزج بين الحكي والتمثيل، وسهولة التنقل بينهما وتدريب الممثل على الغناء الفلكلوري القديم والتعبيري بشكل فردي وجماعي، وكذا فنون التعبير الحركي تمثيل أسامة طه، محمد سمير الكردي، مينا ميمي، حسام مرسي، سلمى محمود، هويدا فتحي، بسملة عمرو، مروان طارق.