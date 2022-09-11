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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إحنا في رحلة وشوية وهنموت.. رسالة غامضة من منى فاروق تثير الجدل

منى فاروق
منى فاروق

قامت الفنانة منى فاروق ببث مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وقالت منى فاروق خلال البث :" إحنا في رحلة وشوية وهنموت؛ وانا  بطلت اكدب من ٣ سنين قبل كدة كنت بكدب بسيط ".

وتابعت :" الدنيا مش مستاهلة؛ لتمازح بعدها صديقها قائلة هضربك وهيبقي شكلك وحش".

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وفتحت منى فاروق الاسئلة لمتابعيها ؛ وسألها احد المتابعين عن مكانها حاليا ؛ فأجابت انا في مدينة باكو.

فيما أرسل صديق لها تعليق كتب فيه أنتي فين لترد:" اتوكس هنتجوز ونخلف وأنت نايم لسة".

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صورة منى فاروق :

ردت الممثلة منى فاروق - عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام - على حالة الجدل التي أثيرت حول الفيديو المثير الذي نشرته مؤخرا، وظهرت فيه بفستان صيفي مكشوف وصفه البعض بأنه قميص نوم.

ونفت منى فاروق، ظهورها بقميص النوم في الفيديو مؤكدة أنه فستان صيفي عادي، وعلقت: «ما كل البنات بتلبس فساتين صيفي عادي .. يعني أنا حرة ليه نازلين فيا جلد.. ده ربنا بيسامح وبيغفر لعباده الذنوب».


وشنت منى فاروق، هجوما على منتقديها، قائلة لهم: «انتوا مزعجين جدا .. بس أنا ولا فارق معايا كلامكم أنا يعامل ربنا مش بعامل البشر .. بجد حسبي الله ونعم الوكيل في كل الناس اللي بتكتب عني بالكذب».

وتابعت منى فاروق: «أنا في الأول والأخير بنت بتتكلموا في عرضي ليه ؟؟ خافوا ربنا شوية».

واختتمت منى فاروق: «ربنا موجود وهيعوضني خير .. وأنا في حماية ربنا».

شقيق منى فاروق:

شاركت الفنانة منى فاروق منشورا لشقيقها مصطفى يشن فيه هجوما على متتقديه.

وجاء في المنشور الموجود على ستوري حسابها بـ "انستجرام": انا مش فاهم بعض الناس اللي بقى عندهم بجاحة للدرجة دي، ومش وراهم شغلانة غير انهم يصحوا من النوم يفكروا هنضايقة إزاى.

واختتم منشوره:" بلاش تضيعوا وقت معايا مفيش حاجة هتأثر فيا ولا بعلاقتي بأهلي".

مني فاروق الفنانة مني فاروق صورة منى فاروق الممثلة منى فاروق

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