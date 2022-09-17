نجم الأهلي السابق: مصطفى شوبير النسخة الحديثة من والده

يرى محمد حشيش نجم الأهلي السابق، أن مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي النسخة الحديثة من والده.

قال محمد حشيش في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مصطفى شوبير النسخة الحديثة من والده أحمد شوبير، يملك نفس الأسلوب ونفس التحركات، ونتمنى أن يكون أفضل من أحمد شوبير".

وعن يوسف نجله لاعب فريق بيراميدز 2002 قال: "في وقت سابق بجيلنا، لم يكن هناك أندية قوية ماديا سوى الأهلي والزمالك عكس الفترة الحالية هناك العديد من الأندية التي تملك القوة المادية".

تفاصيل مران الأهلي..

خاض فريق الأهلي مرانه المسائي اليوم على ملعب التتش استعدادًا ‏للموسم الجديد، وقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مع اللاعبين، ‏ثم خاض الفريق فقرة إحماء قبل المشاركة في تدريبات الكرة.‏

وخاض الأهلى مرانه اليوم على فترتين «صباحية ومسائية» لرفع معدل الحمل البدني ‏للاعبين وفقًا للبرنامج الذي حدده مارسيل كولر ومعاونوه، والذي يشتمل على تطبيق اليوم ‏الكامل في التدريبات ابتداء من يوم الأحد المقبل والإقامة في أحد الفنادق.‏



ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية تبدأ بمواجهة بتروجت يوم 21 سبتمبر، ثم يلتقي مع ‏أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم 29 سبتمبر الجاري.‏



وشهدت تدريبات الأهلي اليوم تصعيد 3 لاعبين من قطاع الناشئين وهم أدهم محمد، حارس مرمى ‏مواليد 2003، وإسلام عبد الله، مواليد 2003، وحمدي موسى، مواليد 2002؛ للمشاركة في ‏التدريبات بعد استدعاء عدد من لاعبي الفريق للمشاركة في معسكر المنتخب الأوليمبي الحالي ‏وهم، حمزة علاء ورأفت خليل ومحمد أشرف ومحمد مغربي ومصطفى سعد المنضم حديثًا ‏للفريق.‏



كما يشارك الثنائي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف في أجزاء من التدريبات الجماعية بشكل ‏تدريجي لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة الكاملة في المران.‏