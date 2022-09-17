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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نقيب الممثلين : تجهيز احتفالية كبيرة لـ عادل إمام وتكريم صلاح السعدني

صدى البلد

أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن توقف مهرجان الإذاعة والتلفزيون لسنوات تسبب في فراغ للدراما التلفزيونية، قائلا: بعد توقف مهرجان الاذاعة والتلفزيون نعاني من فراغ كبير في مهرجانات الدراما".

وأوضح الدكتور أشرف زكي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أنهم اكتفوا في الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما بتقييم دراما رمضان الماضي فقط لضيق الوقت، كما سيتم تكريم الفنان صلاح السعدني في دورة المهرجان الأولى.

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تكريم عادل إمام 

وكشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن استعداداتها لاحتفالية كبيرة لتكريم الزعيم عادل امام، قائلا: "لم نكرم الفنانين المصريين من فترة طويلة ومهرجان القاهرة للدراما فرصة لشكرهم، وعادل إمام هيتعمل له احتفالية لوحده ونستعد لاحتفالية كبيرة".

خيري رمضان الإذاعة عادل إمام اشرف زكي الزعيم عادل امام

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