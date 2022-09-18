شاهد .. عمر كمال يغنى فى عيد ميلاد شريف مدكور

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال ، فيديو له وهو يغنى فى عيد ميلاد الإعلامي شريف مدكور ، وذلك عبر حسابه بموقع انستجرام .

وعلق عمر كمال “ عيد ميلاد الأعلامى شريف مدكور ”.

ويذكر ان وانتقد الجمهور شريف مدكور مؤخرًا، بعدما كشف أسباب عدم حذوه خطوة الزواج حتى الآن، وقال في تصريحات تليفزيونية سابقة: لم أتزوج لأنني لا أتحمل مسؤولية الزواج.. آه معايا فلوس لكن الفلوس ليست كل شيء.. ما عنديش خلق أصحى كل يوم ألاقي زوجة في وشي، وعيال رُضّع ودوشة وتربية لما يكبروا.

وأشار شريف مدكور، إلى أنه لا يستطيع الاستيقاظ يوميًا، ليجد بجانبه زوجة وأطفال يحتاجون إلى تربية، مردفًا: أنا بحب أصحى وأنام في هدوء، ومحدش يغير لي نظامي.. اللي مش قد حاجة ما يعملهاش.