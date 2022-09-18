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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عمرو الليثي وهويدا مصطفى يناقشان رسالة ماجستير بجامعة القاهرة

عمرو الليثي وهويدا
عمرو الليثي وهويدا مصطفي يناقشا رسالة ماجستير بجامعة القاهرة

شاركت لجنة من الأكاديميين وخبراء الإعلام، اليوم الأحد، بحضور الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، والدكتورة سامية أحمد علي استاذ الإذاعة والتليفزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة مشرفا ورئيسا، والدكتورة هويدا مصطفي استاذ الإذاعة والتليفزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة وعميد كليه الإعلام جامعة القاهرة سابقا، في مناقشة رسالة ماجستير بعنوان “اتجاهات الجمهور نحو البرامج الخدمية بالتليفزيون المصري”.

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وقدمت الباحثة سحر عباس مرسي أبو زيد رسالتها تحت عنوان "اتجاهات الجمهور نحو البرامج الخدمية بالتليفزيون المصري"، وناقش الدكتور عمرو الليثي العديد من النقاط مع الباحثة ولجنة مناقشة الرسالة مبديًا بعض الملاحظات.

وفي ختام المناقشة حصلت الباحثة سحر عباس علي تقدير امتياز.

جامعة القاهرة كلية الاعلام جامعة القاهرة قسم الإذاعة والتليفزيون التليفزيون المصري البرامج الخدمية بالتليفزيون المصري اتجاهات الجمهور

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