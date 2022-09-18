سعاد صالح: لم اتدخل في حياة أبنائي الزوجية ولا أعرف مرتباتهم.. فيديو

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنها لا تتدخل في حياة أولادها الزوجية مطلقا، كما أنها لا تعلم مرتباتهم، وأي مشاكل في حياتهم الزوجية لا تهتم بها مطلقا.

وقالت سعاد صالح، خلال لقاء لها لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”: “علمت أبنائي أنا ووالدهم المشاركة والتعاون والثقة والمسامحة في الحياه الزوجية”.

وتابعت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: إذا كان مفتاح شقة الزوجية مع أم الزوج أو أم الزوجة، لا بد أن يكون بموافقة الطرفين، لأن الإسلام حدد خصوصية المرأة في بيتها، والله سبحانه وتعالى قال "لا تخرجوهن من بيوتهن" وأيضا “اسكنوهن من حيث سكنتم”.

لا يمكن الإخلال بالعقود

وأشارت سعاد صالح إلى أنه في حالات السكن ببيوت العائلة، وفي عقد الزواج اشترط على ذلك، فحينها لا يمكن الإخلال بالعقود".



