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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ملعب جولف وجاكوزي ومهبط للطائرات .. أطول سيارة في العالم بقدرات خارقة |صور

اطول سيارة في العالم
اطول سيارة في العالم بقدرات لن تصدق

ربما شاهدنا يومًا اصغر سيارة في العالم، وهي النسخة ازيتا صاحبة التاريخ الطويل، أو ايقونة فولكس فاجن "بيتل" والتي تعد واحدة من اكثر السيارات شهرة في هذا المجال، إلى جانب سيارات تحمل تعديلات خارجية مميزة تمنحها افضلية السير على الطرق الوعرة، وغيرها مثل المركبات الخارقة والرياضية.

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ولكن هل شاهدت يومًا اطول سيارة في العالم، فالاجابة ربما تكون لا، فصاحبة هذا الموضوع تحمل قدرات لا تصدق، إلى جانب طولها العملاق، فهي سيارة الحلم الامريكي سوبر ليمو، والتي جاءت بنسبة طول كلي بلغت 30.54 متر.

 

أطول سيارة في العالم بقدرات لن تصدق

اطول سيارة في العالم بقدرات لن تصدق

حصلت السيارة على طول يقدر بـ 18.28 متر قبل إجراء هذا التعديل، ويبدو أن لم يقتصر الأمر على طول السيارة فقط، بل دعمت سوبر ليمو او الحلم الأمريكي بالعديد من التجهيزات ومنها، شاشات عرض وتلفاز، إلى جانب ثلاجة وحزمة من الاجهزة الكهربائية المساعدة.

اطول سيارة في العالم بقدرات لن تصدق

ومن الممكن أن نصدق هذه التجهيزات، والتي قد شاهدناها في العديد من سيارات معدلة اخرى وخاصة التي تتعلق بالتخييم، ولكن من المدهش أن تحتوي هذه السيارة على مسبح جاكوزي، إلى جانب ملعب مخصص للجولف بحجم صغير، بالاضافة إلى مهبط مخصص للطائرات الهليكوبتر.

اطول سيارة في العالم بقدرات لن تصدق

كما تمتعت السيارة سوبر ليمو بمحركات V8 بالناحية الامامية والخلفية، مع امكانية قيادتها من الناحيتين، بينما تحتوي من الخارج على عدد 26 اطار، ومقصورة داخلية تتسع إلى اكثر من 75 شخصًا إلى جانب الكثير من اللمسات المميزة.

اطول سيارة في العالم بقدرات لن تصدق

وبلغت تكلفة الانتهاء من هذه النسخة حينها نحو 250 ألف دولار، مع 3 سنوات من التطوير والعمل، ويتم عرض السيارة في متحف السيارت العالمي ديزرلاند بارك أورلاندو الواقع في ولاية فلوريدا الأمريكية.

اطول سيارة سوبر ليمو الحلم الأمريكي مسبح جاكوزي ملعب مخصص للجولف طائرات الهليكوبتر

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