أمين عام الأمم المتحدة يعرب عن استعداده لتسهيل لقاء بين بوتين وزيلينسكي

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أنه مستعد لتسهيل إجراء مفاوضات مباشرة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لكنه استبعد إمكانية حدوث ذلك.

وقال جوتيريش في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية ردا على سؤال حول أفق هذه المحادثات: "أعتقد أنه من المهم خلق ظروف للتوصل إلى السلام وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، للقانون الدولي، لكن إذا كنا واقعيين، فأعتقد أننا بعيدون عن هذه الإمكانية، وقد يكون من الصعب إجراء مفاوضات مباشرة بين هذين الرئيسين".

وأضاف جوتيريش أنه مستعد لتقديم خدماته للمساهمة لهذه المفاوضات، لكن إجراؤها يعتمد على رغبة بوتين وزيلينسكي.

وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي، أن شرط عقد لقاء مع زيلينسكي، هو موافقة كييف على التفاوض.

وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي بعد قمة منظمة شنجهاي للتعاون في سمرقند: "أردوغان يرى أن اجتماعي مع زيلينسكي سيحقق نتيجة إيجابية"، مشيرا إلى أن "الغرب كان على مدى عقود يدرس فكرة انهيار روسيا، ولاحقًا استخدام روسيا في الحرب ضد الصين".

وتابع: "لن ينتظروا ذلك، دعوهم يحلون واجباتهم على النحو الذي يرونه مناسبا".

