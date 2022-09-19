السوشيال ميديا.. الملكة إليزابيث تتصدر التريند.. آيتن عامر تروج لأحدث أعمالها.. ورسالة من إعلامي إلى روي فيتوريا

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

بتتزحلق علي الشنطة.. هنا الزاهد تنشر فيديو كوميدي بصحبة زوجها أحمد فهمي

نشرت الفنانة هنا الزاهد فيديو كوميدي لها بحصبه زوجها الفنان أحمد فهمي، عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت هنا الزاهد وهي جالسة أعلي شنطة السفر، بينما يقوم أحمد فهمي بدفعها بطريقة كوميدية، أثناء وجودهما داخل المطار.

طلعت شاطرة.. آيتن عامر تروج لأحدث أعمالها الفنية

روجت الفنانة آيتن عامر لأحدث أعمالها الفنية، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت آيتن عامر بوستر الأغنية والتي تحمل أسم “طلعت شاطرة”، وعلقت كاتبة: “طلعت شاطرة قريبًا”.

حظه مش أحسن حاجة.. فرج عامر يوجه رسالة إلى تريزيجيه

وجه فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، رسالة إلى اللاعب محمود تريزيجيه، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب فرج عامر في تويتة له: “مش لازم تكون احسن لاعب علشان تكونوا في أحسن مكان ، #تريزيجيه من أحسن من لعب كرة في مصر ومن أكثر اللاعبين التزاما واحتراما وتحمل المسئولية لكن حظه ليس أحسن حاجة ، لكن ده ما يمنعش أن نعطيه حقه ونقدره ونحترمه ونشجعه”.

ابعد عنهم عشان تنجح .. رسالة من إعلامي إلى روي فيتوريا | شاهد

وجه الإعلامي الرياضي خالد بيومي رسالة إلي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب خالد بيومي في تويتة له: “رسالتي الي روي فيتوريا في بداية مشوارك مع المنتخب المصري اتمني ان تقيم العدل بين أندية مصر وأن تبتعد عن الشلة المصرية حتي يكتب لك النجاح”.

جنازة القرن.. الملكة إليزابيث تتصدر تريند تويتر.. والمغردون يودعونها بكلمات مؤثرة

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا حول العالم، هاشتاج “الملكة إليزابيث” عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أثناء متابعتهم لمراسم جنازة الملكة إليزابيث إلى مثواها الأخير.

وتصدر هاشتاج “الملكة إليزابيث” قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت رسائل رواد السوشيال ميديا لتوديع الملكة إليزابيث، وتعليقاتهم علي جنازتها المهيبة..

منشن كل اللي المنفسنين .. ميس حمدان توجه رسالة غامضة .. فيديو

شاركت الفنانة ميس حمدان فيديو جديدا لها وهي تغني، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت ميس حمدان بدون مكياج من داخل سيارتها، وهي تغني أغنية “يا ساتر” للفنانة نانسي عجرم، وعلقت علي الفيديو كاتبة: “يا ساتر على النكد، منشن كل اللي المنفسنين”.

طريقة قديمة ومستهلكة.. فرج عامر: بيرسي تاو بيزهق الأهلي

أثار المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، الجدل حول لاعب النادي الأهلي بيرسي تاو وقيامه بمحاولات لفسخ عقده مع النادي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب فرج عامر: “الظاهر ان بيرسي تاو بيزهق الاهلي ، طريقة قديمة ومستهلكة لبعض اللاعبين لما يكون عايز يمشي ويفسخ عقده.. وهذا لن يحدث لأن الأهلي لا يقع في هذة الاخطاء الساذجه”.