عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتقادات شديدة للأمير هاري بسبب هفوة كارثية في جنازة إليزابيث الثانية.. فيديو

الأمير هاري والملك
الأمير هاري والملك تشارلز

أثار الأمير هاري، الذي بدا وكأنه لا يغني النشيد الوطني بصوت عال، على عكس معظم الأشخاص الآخرين في كنيسة وستمنستر اليوم الإثنين، انتقادات واسعة.

ورصد العشرات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الهفوة الواضحة في البروتوكول، حيث قال أحدهم “الأمير العنيد هاري.. بدا وكأنه لم يغنِّ النشيد الوطني عمدا، مثير للشفقة .. حفظ الله الملك”.

وأضاف آخر: “عدم غناء هاري للنشيد الوطني جعلني أفقد آخر قدر من التعاطف معه”.

وقال أحد مستخدمي وسائل التواصل “الأمير هاري لم يغنِ النشيد الوطني لوالده، بل كان لا يحترم والده والأمة والتاج والملك الذي يدفع له.. يجب تجريده من جميع ألقابه الملكية وقطع تمويله”.

وقال آخر: “كان ينظر حوله أيضا لرؤية ما يفعله الجميع! ميجان تبتسم فقط طوال الوقت!”.

تذكرني بجدتي.. باراك أوباما يودع الملكة إليزابيث الثانية برسالة مؤثرة

لماذا ارتدت رئيسة وزراء نيوزيلندا زيًا تراثيًا في جنازة إليزابيث؟

وبعد انتهاء مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية في كنيسة دير ويستمنستر، بدأت مراسم نقل نعش الملكة إلى قوس ويلنجتون القريب من الكنيسة، حيث يشارك في مراسم نقل نعش الملكة إليزابيث الثانية سبع مجموعات، تضم كل منها أفرادا من القوات المسلحة البريطانية.

وهذه المرة، ستتبع كاميلا، الملكة القرينة، وكاثرين ، أميرة ويلز، جثمان الملكة في سيارة مباشرة خلف الملك وغيره من كبار أفراد العائلة المالكة، الذين سيمشون مرة أخرى خلف النعش.

وبدأ منذ قليل أفراد البحرية الملكية ومشاة البحرية الملكية في تحريك نعش الملكة الراحلة إليزابيث الثانية لنقله إلى رحلته الأخيرة التي سوف تنتهي اليوم عصرًا إلى مثواها الأخير في كنيسة سانت جورج حيث سيصطف جنود من فوج الخيالة وأفراد من العائلة المالكة، بينما يُحمل إلى الداخل.

وفي حوالي الساعة 4 مساءً اليوم الاثنين، ستجتمع العائلة الملكية يتقدمهم الملك تشارلز بينما يتم إنزال نعش الملكة إليزابيث الثانية في القبو الملكي الموجود أسفل كنيسة الملك جورج السادس حيث دفن العديد من أفراد العائلة الملكية، ومنهم زوجها الراحل الأمير فيليب.

وتعد هذه أول جنازة رسمية تشهدها البلاد، منذ وفاة السير ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق في عام 1965، وبانطلاق الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية تنتهى 10 أيام من الفعاليات التي شهدتها شتى أرجاء المملكة المتحدة منذ وفاة الملكة.

وأنهت العاصمة البريطانية لندن، استعداداتها لاستقبال ما يصل إلى مليون زائر قادمين لحضور هذه المناسبة التاريخية، حيث أُغلقت الطرق والجسور أمام حركة المرور، حيث تشهد العاصمة استعدادات أمنية غير مسبوقة لتأمين الحدث.

الامير هاري ميجان المملكة المتحدة لندن الملكة إليزابيث الثانية إليزابيث الثانية ويستمنستر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار بخسائر فادحة عالميًا.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

بعد تحركه 30 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

حقيقة الإطاحة بـ بيراميدز من الكونفيدرالية بسبب خطأ إداري؟ القصة كاملة

هل رفض الأهلي واختار الزمالك.. 20 مليون جنيه تحسم الصفقة الذهبية.. تفاصيل

شبانة: مهاجم الأهلي يوافق على الانضمام للزمالك وعائق لإتمام الصفقة

طريقة استخدام القرنفل للرجال قبل العلاقة الزوجية

الفراخ بـ25 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

انتهاء أزمة كهربا خلال ساعات.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

تذكرني بجدتي.. باراك أوباما يودع الملكة إليزابيث الثانية برسالة مؤثرة

بوتين يلمح إلى إنهاء حرب أوكرانيا.. تفاصيل

حمولتها 4300 طن.. انقلاب سفينة شحن مصرية في تركيا.. شاهد

تفاقم الأزمات .. روسيا تتهم بولندا بـ التطرف | ما القصة

تفاصيل لأول مرة.. لماذا لم يشن الجيش الروسي هجومًا كبيرًا بعد هزيمة خاركيف؟

سيناريو كارثي.. أوروبا تواجه شتاء مرعبا بعد توقف إمدادات الغاز الروسي

ارتفاع غير مسبوق في أسعار الدولار يعصف باقتصاد العالم

إعلان التعبئة.. رئيس الشيشان يوجه دعوة عاجلة لـ روسيا.. والكرملين يرد

ترشيحاتنا

مثواها الأخير.. وصول نعش الملكة إليزابيث إلى قلعة وندسور.. فيديو

وزير الصحة: دراسة متكاملة لزيادة عدد وحدات التشخيص عن بُعد بالمحافظات

رئيس هيئة النيابة الإدارية يصدر قرارا بإنشاء مركز الدراسات والبحوث الفنية

انتقادات شديدة للأمير هاري بسبب هفوة كارثية في جنازة إليزابيث الثانية.. فيديو

الشتاء على الأبواب| الأرصاد للمواطنين: بارد ليلا.. وارتدوا ملابس إضافية

نشرة المرأة والصحة|رانيا العبدالله تثير الجدل في جنازة الملكة إليزابيث.. وطريقة استخدام القرنفل للرجال قبل العلاقة الزوجية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبرتقال.. هيفاء وهبي تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

بمكياج كامل.. الملكة رانيا تظهر بإطلالة أنيقة في جنازة الملكة إليزابيث| شاهد

توب مكشوف وتاتو.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بإطلالتها| شاهد

أنيقة ومحتشمة.. الملكة رانيا تبهر الجميع بإطلالة جذابة بجنازة الملكة إليزابيث

فيديو

محمد فؤاد يحضر حلقات ذكر وقراءة قرآن .. هل اعتزل الغناء؟ "فيديوجراف"

سوء تفاهم وقع.. سر تراجع وائل جسار عن تقديم مطرب المترو في حفله

ارتفاع الدولار وانخفاض الذهب .. مفاجأة في أسعار اليوم

رفع أسعار الفائدة ؟! .. توقعات اجتماع البنك المركزي القادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ