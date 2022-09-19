رجل عملاق يخطف الأنظار في جنازة الملكة إليزابيث .. ما علاقته بها؟

بينما كانت أنظار العالم تتجه نحو جنازة الملكة إليزابيث الثانية في لندن، خطف رجل طويل القامة الأنظار وهو يسير وسط الموكب، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية للتساؤل عن هويته.

وتضمن موكب نقل نعش الملكة إليزابيث إلى قلعة وندسور، مجموعة كبيرة من الجنود والحرس ذوي القبعات الضخمة، لكن أحد المشيعين كان بارزا بين الحشود حيث وصل طوله إلى 7 أقدام تقريبا.

دفع المشهد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي الجنازة للسؤال "كم يبلغ طول هذا الرجل؟ ومن هو؟".

وكان الرجل العملاق يسير وسط الموكب مرتديا ميدالية واحدة، فيما قال نشطاء إنه لعب دورا مميزا للغاية في حياة الملكة الراحلة.

وحسب وسائل إعلام بريطانية، يُعتقد أن الرجل طويل القامة هو ماثيو ماجي، مساعد السكرتير الخاص السابق للملكة إليزابيث.

شغل ماجي منصب مساعد سكرتير الملكة في عام 2018، ويُعتقد أنه كان ضابط ضمن الحرس الملكي، بفضل طوله، كما عمل سابقا كسكرتير خاص للأمير إدوارد.

right ... who is the 8ft tall guy #queensfuneral pic.twitter.com/I44t9QPTaK — BadTucker (@BadTucker) September 19, 2022

وقالت صحيفة "ذا صن" إنه تم تعيين ماجي للعملة مع الملكة إليزابيث بسبب عقله اللامع.

وذكرت نقلا عن أحد المصادر المطلعة على شئون العائلة المالكة أنه "رجل يتمتع بروح الدعابة وأن الملكة إليزابيث كانت تحب العمل معه يوميا".

وانضم ماجي إلى أفراد العائلة المالكة البريطانية والملك تشارلز الثالث، في موكب نقل نعش الملكة إليزابيث عندما وصل إلى قلعة وندسور.

ويبلغ طول ماثيو 7 أقدام و2 بوصات، ويعد أطول من ظهروا إلى جانب الملكة، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان سيستمر في عمله بعد تولي الملك تشارلز الثالث العرش.

وشارك مئات الآلاف، اليوم الاثنين، في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، حيث احتشد الضيوف في شوارع لندن لمتابعة الحدث.

ويوارى جثمان الملكة إليزابيث الثانية الثرى، خلال مراسم خاصة في كنيسة سانت جورج غرب لندن.