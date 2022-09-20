صاحبة مراكز تجميل شهيرة.. معلومات عن طليقة أحمد مكي بعد انفصالهما.. صور

تساءل العديد حول معلومات عن زوجة أحمد مكي السابقة؛ وأم ابنه ، بعد خبر طلاقه منها .

ونرصد أبرز المعلومات عن طليقة أحمد مكي :

زوجة أحمد مكي السابقة ؛ هي سيدة أعمال ؛ ولديها سلسلة مراكز تجميل شهيرة بمصر.

* يأتي إلى مركز التجميل عدد من نجمات الفن ، حيث يترددن على أغلب فروع تلك المراكز.



كانوا يلقبونها ب " مكي " .



طلاق أحمد مكي وزوجته:

انفصل الفنان أحمد مكي عن أم ابنه أدهم ؛ وذلك في هدوء تام .

وحدث الطلاق رسمي بهدوء بين أحمد مكي وزوجته التي حرص على إخفائها عن الإعلام طوال هذه الفترة.

ويعيش أحمد مكي قصة حب جديدة هذة الأيام ؛ حيث يتكتم علي تفاصيلها بعيدا عن الاعلام .



زوجة أحمد مكي وابنه:

يحرص دائما الفنان أحمد مكي،على إخفاء حياته العائلية بعيدا عن أعين الإعلام والصحافة والجمهور، حيث علم الجمهور خبر زواجه وان لديه ابن منذ فترة قريبة.

ابن أحمد مكي:

وكان أحمد مكي قد تحدث أثناء استضافته في “نجوم إف إم”، بعد نجاح كليب أغنيته “ناصية وقفة زمان ام لديه ابنا اسمه أدهم .

وقال أحمد مكي أن الهدف من الأغنية هو تعليم نجله “أدهم”، بعضًا من القيم والرسائل التي تعلمها في طفولته.



ومن المعروف عن أحمد مكي إنه لا يتحدث مطلقاً عن حياته الخاصة، حتى في فترة اختفائه عن الساحة الفنية لم يعرف عنه أي شخص مسألة مرضه الخطير، ليفاجئ الجميع بتفاصيل الفيروس النادر الذي أصاب الكبد والطحال، وكيف إنه نجا من الإصابة بأعجوبة، وعاد ليستعيد نشاطه الفني من جديد بعد هذه الأزمة الطاحنة التي مر بها.



أحمد مكي والعصافير:

شارك النجم،أحمد مكي،جمهوره،بصورة جديدة له،نشرها من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهر مكي برفقة عصافيره وهو يقبلها، ونالت صورته تفاعل كبير من متابعينه.

أحمد مكي .. الكبير أوي:

ويعد الجزء السادس من الكبير أوي آخر أعماله من تأليف مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي، بطولة أحمد مكي، هشام إسماعيل، محمد سلّام، بيومي فؤاد، رحمة أحمد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، الذين حققوا نجاحًا كبيرا وقت عرض المسلسل في رمضان 2022، وحصلوا على إعجاب الجمهور واشادات من النقاد ونجوم الوسط الفني، كما تم الإعلان في نهاية الحلقة الأخيرة عن استعداد فريق العمل لتقديم الجزء السابع في رمضان 2023.

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