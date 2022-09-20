البترول تحذر.. اليوم آخر موعد لعدم مضاعفة فاتورة غاز المنزل

غاز المنزل شهر سبتمبر.. أعلنت شركة الخدمات البترولية “بتروتريد”، إحدى شركات وزارة البترول والثروة المعدنية، عن انتهاء تسجيل قراءة عداد غاز المنزل للشهر الحالي اليوم، الثلاثاء 20 سبتمبر، مطالبة المواطنين بسرعة تسجيل قراءة عداد غاز المنزل قبل نهاية الغد.

وحول تسجيل قراءة عداد الغاز تقدم شركة بتروتريد 14 طريقة إلكترونية لتسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيا لكي تتيح الفرصة للعملاء بتسجيل القراءة شهرياً بطريقة سهلة وبسيطة، كما تنصح الشركة عملاءها بتثبيت يوم من كل شهر يكون في الفترة من يوم 1 إلى يوم 20 من كل شهر لتسجيل القراءة.

ويفاجأ الكثيرون خلال دفع فاتورة الغاز المنزلي بزيادة كبرى في بعض الشهور، وذلك حال تراكم فواتير الغاز بسبب عدم تسجيل قراءة عداد الغاز الشهري بالمواعيد التي حددتها وزارة البترول، الأمر الذي يؤدي لتراكم فاتورة الشهر إلى الشهر التالي، ومن ثم الدخول في شرائح استهلاكية أعلى.

ولعدم الوقوع في تلك المشكة، طالبت وزارة البترول من خلال شركاتها، بتسجيل قراءة العداد الشهري في الفترة ما بين 1 و20 من كل شهر، وذلك حال عدم تسجيل قراءة العداد عبر المحصل الشهر.

وحددت الوزارة جميع الطرق والأساليب الممكنة التي تسعى دوما لأن تكون مناسبة لكل المستهليكن، حتى يتمكنوا من تسجيل قراءة العداد بشكل منتظم وبطرق سهلة.

وأكدت الشركة أنه حال عدم تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي للشهر الجديد، فإن ذلك يؤدي لتراكم الفواتير ومضاعفة قيمة الفاتورة خلال الشهر التالي.

وأضافت الشركة طرقا جديدة لتسجيل ودفع فاتورة الغاز الطبيعي المنزلي، منها تسجيل قراءة العداد عبر ماكينات الصراف الآلي الخاص ببعض البنوك المتعاقدة مع الشركة.

وفيما يلي يستعرض “صدى البلد” طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي:

1. من خلال تطبيق بتروميتر يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز بكاميرا الموبايل أو يدوياً ودفع الفواتير .. اضغط هنا لتحميل بتروميتر على هاتفك المحمول.

2. من خلال الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط التالى: petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx

3. إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فورياً على ماكينة الـ POS أثناء تحصيل الفاتورة، والخدمة الآن مفعلة لجميع عملاء بتروتريد على مستوى مصر.. للتفاصيل اضغط هنا.

4. عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي وتطبيق محفظة BM walt بنك مصر.

5. تطبيق موبايل ماي فوري يمكنكم تحميل التطبيق من المتجر الملائم لهاتفك المحمول:

جوجل بلاي أبل ستور متجر هواوي

6. تطبيق موبايل جوميا.. للتفاصيل على الرابط التالي: pay.jumia.com.eg/ar/services/gas-bills

7. من خلال مكاتب البريد المصري.

8. من خلال جميع منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).

9. من خلال ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر وبنك بلوم وبنك الأهلي المتحد.

10. عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع، وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط التالى: petrotrade.com.eg/webSite/cairo.html

11. الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.

12. خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 ومن أي خط أرضي على 09000727.

13. من خلال التوجه إلى أقرب مكتب من مكاتب عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية والكاومباوندات والوزارات والمصالح الحكومية.

14. يمكن من خلال أي فرع من فروع شركة بتروتريد تسجيل القراءات، ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة بتروتريد التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، تحذيراً لعملائها من أشخاص يدعون انتماءهم للشركة كذبا ويقومون بالمرور على منازل المواطنين بحجة أنهم مندوبون لشركة الغاز ويسوقون لبيع جراب لعداد الغاز بأسعار باهظة.

ونفت الشركة في منشورها أي صلة بأولئك المتلاعبين قائلة: “تلاحظ للمسئولين فيها قيام هؤلاء الأشخاص المجهولين بتلك الخديعة للعملاء، ما دفع الشركة لتحذير العملاء رسميا في بيان لبتروتريد مطالبة بعدم التعامل مع هؤلاء المجهولين"، كما أكدت الشركة أنه يمنع تماما على العملاء وضع أي غطاء أو ما شابه من أشياء على عداد الغاز الخاص بكل شقة.

قراءة عداد الغاز

وضمن مشروع بتروتريد للخدمات الرقمية، قامت شركة الخدمات التجارية البترولية – بتروتريد بالتوسع في تشغيل نقاط شحن عداد غاز مسبق الدفع بمحافظات الصعيد حتى بلغت 11 نقطة حتى الآن بهدف التيسير على عُملائها من المواطنين لتوفير الشحن للعدَّادات مسبقة الدفع بنقاط قريبة من أماكن إقامتهم.

هذا وقد وجَّه مجلس إدارة الشركة برئاسة الدكتور وسيم وهدان، بتوفير نقاط شحن العدَّادات مسبقة الدفع للأماكن التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها على مستوى الجمهورية مع التوجيه بالاهتمام بمناطق الصعيد.

عناوين نقاط شحن عداد الغاز مسبق الدفع بالصعيد:

نقاط شحن خارج مناطق الشركة:

1 – نقطة شحن دشنا “لخدمة أهالي دشنا”.

• العنوان: شارع المحطة – خلف مجلس مدينة دشنا – دشنا.

2 – نقطة شحن جرجا “لخدمة أهالي جرجا".

• العنوان : مركز شباب جرجا – الحي القبلي.

3 – نقطة شحن جهينة “لخدمة أهالي جهينة والحرافشة”.

• العنوان : شارع الشهداء – بجوار مسجد آل خديوي.

4 – نقطة شحن جهينة – النزلة البحرية “لخدمة أهالي نزلة الهيش – النزلة البحري".

• عنوان: النزلة البحرية جهينة – المجمع الخيري الدور الثاني.

نقاط شحن داخل مناطق الشركة

5 – منطقة سوهاج: يوجد أجهزة شحن عداد الغاز مسبق الدفع لخدمة مناطق تونس بسوهاج وأخميم وسوهاج ١.

• العنوان: برج التحرير الدور الأول علوي – امتداد شارع التحرير – سوهاج.

6 – منطقة طهطا: يوجد أجهزة شحن عداد الغاز مسبق الدفع لخدمة أهالي مناطق الحلافي ونجع مقلد ونجع قويز والمحاسنة وبنجا.

• العنوان: شارع الجهاد أمام مجمع المصطفى – مدينة طهطا.

7 – منطقة جرجا والبلينا: يوجد أجهزة شحن عداد الغاز مسبق الدفع لخدمة أهالي مناطق الحرافشة وجهينة.

• العنوان: شارع طريق عرابة أبيدوس أمام دوار الشلخي الدور الثاني – مركز البلينا.

8 – منطقة طما: يوجد أجهزة شحن عداد الغاز مسبق الدفع لخدمة أهالي مناطق ساحل طما وأم دومة.

• العنوان: شارع أحمد عرابي طريق أسيوط سوهاج الزراعي – برج الساعة واحد الدور العلوي – طما.

9 – منطقة قنا: يوجد أجهزة شحن عداد الغاز مسبق الدفع لخدمة أهالي محافظة قنا.

• العنوان: 9 شارع كوبري دندرة بجوار بنك قناة السويس.

10 – منطقة نجع حمادي: يوجد أجهزة شحن عداد الغاز مسبق الدفع لخدمة أهالي مناطق فرشوط ونجع حمادي وأبو تشت.

• العنوان: عمارة المهندس إبراهيم عبد المبدئ شارع التحرير أمام المستشفى العام – نجع حمادي – قنا.

11 – منطقة قوص: يوجد أجهزة شحن عداد الغاز مسبق الدفع لخدمة أهالي مناطق قوص والشعراني.

• العنوان: 3 شارع الحاج أحمد الكيال متفرع من شارع الجمهورية بجوار البنك الأهلي.

وتم تزويد تلك النِقاط بوسائل الراحة المناسبة للمترددين عليها من العملاء وتزويدها بأحدث أجهزة الكمبيوتر المُتصلة بشبكة الإنترنت لتقديم خدمات الشحن الفوري في مدة زمنية قصيرة طوال فترة العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف مساءً.

بتروتريد تتوسع في نقاط شحن عدَّاد مُسبق الدَّفع بالصعيد وتنجح في التحوُّل الرقمي للخدمات المُقدَّمة

وكانت إدارة مناطق جنوب الوادي بشركة بتروتريد أعلنت بدايةً من شهر أبريل الماضي أنه تم تغطية مناطق جنوب الوادي بماكينات الدفع الإلكتروني بـ 270 ماكينة مع مُحصِْلي الشركة وانتهاء عهد الفاتورة الورقية في الصعيد بأكمله، كما سيتم إدخال قراءة العدَّاد عند قيام العميل بدفع فاتورة الغاز الخاصة به، وهو ما تم بالفعل من خلال المشروع الذي بدأته الشركة منذ عام تحت عنوان “بتروتريد الرقمية”، واتساقاً مع خطة وزارة البترول للتحوُّل الرقمي.

كما قامت الشركة بنشر مراكز شحن العدَّادات مُسبقة الدَّفع في محافظات الصعيد، حيث إن الشركة لا تدخر جهداً لراحة عملائها من مُستخدمي الغاز الطبيعي سواء في إدخال قراءة العدَّاد أو تعدد طُرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي.