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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كنت أتمنى تسكت.. شوبير يوجه رسالة لـ أحمد الشناوي بشأن أزمة الشارة في المنتخب

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة إلى أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز ومنتخب مصر، بعد افتعال الأخير أزمة في معسكر المنتخب بشأن شارة القيادة ورقم القميص.

وقال أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" كنت أتمنى أن يسكت أحمد الشناوي، أنت لسه راجع المنتخب ويجب أن تكون سعيدا بذلك".

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أضاف شوبير:" عندما تسأل أي شخص، من هو حارس منتخب مصر الأساسي؟ هيقولك محمد الشناوي، لأنه يشارك بشكل دائم منذ كأس العالم 2018 حتى الآن، باستثتاء بعض المباريات بسبب الإصابة".

واصل شوبير:" من وجهة نظري محمد عواد أحسن مرمى في مصر حاليا، لكن محمد الشناوي يبقي الحارس رقم 1 لمنتخب مصر، وعواد لن ينضم للمنتخب الوطني، لذلك كان لزاما على أحمد الشناوي عدم افتعال مشكلة ولو بحسن نية بشأن شارة القيادة ولا موضوع الرقم".

تابع شوبير:" الجهاز الفني لمنتخب مصر احترم موقف محمد الشناوي بعدم التدخل نهائيا في هذا الأمر، وانتهت القصة على خير".

منتخب مصر يستعد لمواجهتي فيتوريا:

في سياق متصل، يواصل منتخب مصر الأول بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته بفندق الإقامة في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لوديتي النيجر وليبيريا المقرر لهما يومي ٢٣ و ٢٧ سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية.

وشارك في مران الأمس، الثلاثي المحترف أحمد حجازي وطارق حامد وأحمد حسن كوكا بالإضافة إلى باقي اللاعبين المتواجدين في المعسكر.

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