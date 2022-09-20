عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يحقق في واقعة الاعتداء ويوجه باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها..

مالهوش ذنب في حاجة.. القصة الكاملة للاعتداء على موظف خلال عمله بالغربية

وكيل الزراعة بالغربية
وكيل الزراعة بالغربية

شهد مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية استمرار أزمة حقيقية لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، على خلفية واقعة اعتداء مخالفين على موظف مسئول بالإدارة الزراعية أثناء تصديه لتلك المخالفات، الأمر الذي تسبب في إصابته بجروح وكدمات في أماكن متفرقة من جسده.

فريد الديب في المستشفى|مصير قاتل نيرة أشرف بعد الوعكة الصحية للمحامي الكبير


وأصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية توجيهاته العاجلة إلى الدكتور خالد أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس فخري منصور باز، مدير الإدارة العامة لتنمية الثروة الحيوانية بالغربية، بأهمية التوجه إلى منزل المهندس محرز الشرقاوي، مسئول حماية الأراضي ومدير الجمعية الزراعية بساكس بمركز المحلة الكبرى، عقب تعرضه للاعتداء على أيدي عدد من الأهالي بالضرب وإحداث إصابات للمهندس محرز الشرقاوي حال تنفيذ قرار الإزالة  لحالة تعدٍ على الأرض الزراعية،  وقيام الأهالي بعمل قواعد خرسانية وسور على أرض محيزة، مما أصاب المهندس الزراعي بحالة من فقدان الوعي وسقط على الأرض، وتم نقله على الفور لمستشفى المحلة العام وتحرير محضر بذلك.

أخبار الفن|خبر طلاق المطربة بوسي يحدث ضجة.. تصرف صادم لصديق نيرة أشرف

من جانبه، كشف محرز الشرقاوي قيام اثنين من المواطنين بالتعدي عليه بالضرب بسسب قيامه بعمل محضر لهما بالتعدي على الأرض الزراعية، وطالب بسرعة ضبط الجانيين ومعاقبتهما بالقانون.

كما ناشد الموظف المسئول نقله إلى إدارة الإصلاح الزراعي بقطور، أقرب مكان لمحل إقامته، بسبب ما حدث له مؤخرا من  ضعف في الرؤية بالعين اليمنى، وبسبب الضرب بقطعة خشب على رأسه.

حكم قضائي يبطل ثغرة فريد الديب لإنقاذ قاتل نيرة أشرف من الإعدام

في المقابل أكد الدكتور خالد ابو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية  بقوله"انني حضرت الي هنا تنفيذا لتوجيها الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بزيارة المهندس محرز والأطمئنان علي صحته وتنفيذ كافة مطالبه لانه نموذج مشرف  ومخلص في عمله".

الغربية محافظة الغربية وزارة الزراعة محافظ الغربية الأراضى الزراعية اعتداء املاك الدولة التعديات على الاراضي الزراعية موظف الزراعة قرارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جوزي بيأجرني بالساعة.. نرمين لقاضي الأسرة: كنت طيبة وعلى نياتي

بكاء على الهواء..وفاء عامر عن مشهد محمد رمضان: مفهمتش الكلمة اللي اتقالت

الأهلي وريال مدريد.. حقيقة وتفاصيل مباراة "أبطال القرن" المنتظرة قبل كأس العالم بقطر وموعدها

إصابة برونو سافيو مهاجم الأهلى الجديد ومدة غيابه.. تفاصيل

زيادة الإيجار القديم 15% بعد 6 شهور.. وطرد المستأجر في هذا الموعد

قرارات جديدة .. وزير التعليم يكشف ملامح العام الدراسي الجديد 2022-2023

هجوم على مدرب المنتخب بسبب لاعب الأهلي.. ورضا عبد العال: تصريحاته مستفزة .. تفاصيل

الجنيه والدولار.. سيناريوهات متوقعة لأسعار العملات خلال 72 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد أشهر من مقتلها.. تصرف صادم من صديق نيرة أشرف

ترشيحاتنا

التحقيق مع شخص عدّل رصيد حسابه البنكي بامتلاكه 5 ملايين جنيه بالفوتوشوب

أخفت جنسيتها المصرية .. سحر رامي تكشف تفاصيل احتجازها فى إيران

هجوم على مدرب المنتخب بسبب لاعب الأهلي.. ورضا عبد العال: تصريحاته مستفزة .. تفاصيل

التفاصيل الكاملة لتخصيص حصتين لمشاهدة القنوات التعليمية في المدارس

ارتفاع ثروات أغني مليارديرات في العالم

مالهوش ذنب في حاجة.. القصة الكاملة للاعتداء على موظف خلال عمله بالغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأوف شولدر.. درة تستعرض أنوثتها من جديد في أحدث ظهور لها

إزالة السموم من الجسم في يوم واحد|وصفات مجربة تنزل الوزن وتحرق الدهون

الملابس المكشوفة ممنوعة.. 10 صور تكشف عن إطلالات وفاء عامر

بإطلالة صيفية .. صبا مبارك تشارك متابعيها صورة جديدة على البحر

فيديو

انهيار سعر الذهب والدولار يقفز إلى أعلى مستوى | تفاصيل

انتصار: الست ملزمة.. ومش مطلوب من الراجل يغسل ويطبخ

حادث عبارة بني سويف.. تحقيقات النيابة تكشف عن مفاجأة| فيديو جراف

انتصار : الكلام عن حقوق المرأة قلب الرجالة علينا .. وربنا والكون كله فى صفنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ