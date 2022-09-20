مالهوش ذنب في حاجة.. القصة الكاملة للاعتداء على موظف خلال عمله بالغربية

محافظ الغربية يحقق في واقعة الاعتداء ويوجه باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها..

شهد مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية استمرار أزمة حقيقية لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، على خلفية واقعة اعتداء مخالفين على موظف مسئول بالإدارة الزراعية أثناء تصديه لتلك المخالفات، الأمر الذي تسبب في إصابته بجروح وكدمات في أماكن متفرقة من جسده.



وأصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية توجيهاته العاجلة إلى الدكتور خالد أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس فخري منصور باز، مدير الإدارة العامة لتنمية الثروة الحيوانية بالغربية، بأهمية التوجه إلى منزل المهندس محرز الشرقاوي، مسئول حماية الأراضي ومدير الجمعية الزراعية بساكس بمركز المحلة الكبرى، عقب تعرضه للاعتداء على أيدي عدد من الأهالي بالضرب وإحداث إصابات للمهندس محرز الشرقاوي حال تنفيذ قرار الإزالة لحالة تعدٍ على الأرض الزراعية، وقيام الأهالي بعمل قواعد خرسانية وسور على أرض محيزة، مما أصاب المهندس الزراعي بحالة من فقدان الوعي وسقط على الأرض، وتم نقله على الفور لمستشفى المحلة العام وتحرير محضر بذلك.

من جانبه، كشف محرز الشرقاوي قيام اثنين من المواطنين بالتعدي عليه بالضرب بسسب قيامه بعمل محضر لهما بالتعدي على الأرض الزراعية، وطالب بسرعة ضبط الجانيين ومعاقبتهما بالقانون.

كما ناشد الموظف المسئول نقله إلى إدارة الإصلاح الزراعي بقطور، أقرب مكان لمحل إقامته، بسبب ما حدث له مؤخرا من ضعف في الرؤية بالعين اليمنى، وبسبب الضرب بقطعة خشب على رأسه.

في المقابل أكد الدكتور خالد ابو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية بقوله"انني حضرت الي هنا تنفيذا لتوجيها الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بزيارة المهندس محرز والأطمئنان علي صحته وتنفيذ كافة مطالبه لانه نموذج مشرف ومخلص في عمله".