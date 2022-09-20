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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسوأ الكوابيس.. بوتين يرسل مجرمين وآكلي لحوم البشر لخوض حرب أوكرانيا|فيديو

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قالت أولجا رومانوفا، الخبيرة البارزة في نظام السجون الروسي، إن أحدث تكتيك تجنيد للكرملين في الحرب على أوكرانيا هو “أسوأ الكوابيس”.

وقام يفجيني بريجوزين، رئيس مجموعة فاجنر، الجيش الغامض لـ فلاديمير بوتين، برحلات إلى معسكرات الاعتقال الروسية من أجل تجنيد المجرمين المدانين للقتال في أوكرانيا، وفقا لروايات المحللين العسكريين ومقاطع الفيديو التي ظهرت على “تليجرام” من السجون الروسية.

أسوأ المجرمين

ووفقا لرومانوفا، التي كرست السنوات الـ 15 الماضية من حياتها لمراقبة نزلاء السجون في روسيا كرئيسة لمنظمة “روسيا خلف القضبان”، فإن حملة التجنيد تستهدف بعض “أسوأ المجرمين” في روسيا.

القتلة المتسلسلون وآكلي لحوم البشر

وقالت رومانوفا لصحيفة ديلي بيست: “خطة بوتين هي تجنيد ما لا يقل عن 50 ألف مدان، وأرسل بالفعل أكثر من 3000 سجين إلى أوكرانيا ، بما في ذلك القتلة المتسلسلون واللصوص وآكلو لحوم البشر”.

وكجزء من عملها، تقدم روسيا وراء القضبان مساعدات قانونية وخيرية لنصف مليون سجين في روسيا، وغالبا ما تكون على اتصال بعائلات السجناء. 

وقالت رومانوفا لصحيفة ديلي بيست، إنهم “بدأوا في سماع تقارير عن نشر مجندين في السجون بأوكرانيا في وقت مبكر من يونيو. إذا كانوا في يوليو وأغسطس يفتقرون إلى السجون في الجزء الأوسط من روسيا، فقد سافروا أمس إلى جبال الأورال، التي تضم أكثر من 35 معسكر اعتقال وسجنا”.

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وفي 3 سبتمبر، قال فريق رومانوفا إنهم شعروا بالرعب من التعرف على سجين واحد عملوا معه في شريط فيديو نشره مسؤولون أوكرانيون لمقاتلة روسية تم القبض عليها. 

ووفقا لرومانوفا، كان لا يزال يرتدي بعض الملابس الداخلية التي قدمتها له المنظمة كجزء من حزمة مساعدات.

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