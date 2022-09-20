تشييع جثمان طبيب شاب وسط حالة من الحزن في المنوفية

شيع العشرات من أهالي قرية جريس بمركز أشمون في محافظة المنوفية جثمان الطبيب محمود عبد القوي الذي توفي اليوم إثر إصابته بحالة تشنجات وضيق في التنفس.

وادي العشرات صلاة الجنازة على الطبيب الراحل الذي يبلغ من العمر 33 عاما أحد أطباء مستشفى شبين الكوم الجامعي، وسط حالة من الحزن بين جميع أبناء قريته.



جاء ذلك عقب إصابته بحالة من التشنجات وضيق حاد في التنفس تم احتجازه على أثرها بالعناية المركزة لعدة أيام وسط دعوات له بالشفاء حيث توالت الدعوات والصلاة له لكي يعود إلى الحياة، حيث جاء مرضه فجأة وكانت صدمة للجميع باحتجازه على أجهزة التنفس الصناعي.

فيما أعلنت اليوم مستشفي شبين الكوم الجامعي وفاة الطبيب الشاب وسط حالة من الحزن بين أصدقائه الأطباء والمرضى وأهله.

وظهر دور الدكتور محمود عبد القوي واضحا أثناء أزمة كورونا حيث كان يساعد الجميع ويتابع معهم عبر الهاتف لمتابعة الحالات الصحية دون مقابل مع وصف بروتوكول العلاج بعد التوصية بعمل الأشعة والتحاليل.

فيما وصفه الأطباء أنه " الجندي المجهول " في أزمة كورونا حيث تم إرساله لعلاج مرضي كورونا في مستشفى العزل بالباجور حيث كان يقضي وقته بين المرضي ومتابعتهم.

ويعد الدكتور محمد عبد القوي أحد اطقم الأطباء داخل مستشفي شبين الكوم الجامعي حيث كان طبيبا للحالات الحرجة والعناية ونعيد بمستشفيات جامعة المنوفية.

فيما أصدرت نقابة الأطباء بمحافظة المنوفية بيان تنعي فيه الطبيب الراحل " بمزيد من الحزن و الأسى تنعى نقابة أطباء المنوفية وفاة الدكتور محمود عبد القوي مدرس مساعد الحالات الحرجة بكلية الطب جامعة المنوفية داعين المولى عز و جل ان يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجزيه عن عمله وإخلاصه خير الجزاء وأن يلهم أهله ذويه الصبر و السلوان و انا لله و انا اليه راجعون".

كما أصدرت مستشفيات جامعة المنوفية بيان تنعي فيه الطبيب الراحل " البقاء لله و الدوام لله .. بمزيد من الحزن والأسى تنعى مستشفيات جامعة المنوفية الدكتور/ محمود محمد عبد القوي - المعيد بوحدة الحالات الحرجة بقسم التخدير والرعاية المركزة بالكلية ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و يجعل مرضه في ميزان حسناته و يسكنه فسيح جناته و يتقدم جميع منسوبي مستشفيات جامعة المنوفية بخالص المواساة والعزاء لجميع أفراد أسرته وزملائه ومحبيه".



فيما كانت آخر كلماته عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك" انت كطبيب بتكتب العيان علاج إنما الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى .. حرصك علي العيان ودعوتك ليه بالشفا من قلبك بظهر الغيب مهم جدا.. خد بالأسباب بس متنساش مسبب الأسباب".

كما نعي رئيس جامعة المنوفية الطبيب الشاب " عزاء واجب يتقدم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بخالص العزاء والمواساة فى وفاة الدكتور محمود محمد عبد القوي المعيد بوحدة الحالات الحرجة بقسم التخدير والرعاية المركزة بكلية الطب.. داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان".