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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب عالمية على الأبواب.. تحذيرات من اندلاع صراع عسكري بين الغرب وروسيا والصين

أمريكا والصين وروسيا
أمريكا والصين وروسيا

قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إنه يتوقع أن تتفاقم علاقات الغرب مع روسيا والصين، وأن يتوسع الصراع المسلح إلى مستوى عالمي.

ووجهت العديد من وسائل الإعلام أسئلة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنه لم يستطع التحدث معهم حتى سماع خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتوقع مساء الثلاثاء.

 وقال فوتشيتش، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، "ليس من الصعب تخمين ما سيقوله الرئيس بوتين بعبارات عامة. أعتقد أنه من مرحلة عملية عسكرية خاصة نقترب من صراع عسكري كبير والسؤال هو ما هي الحدود وهل نريد الدخول بعد بعضها؟”.

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وأضاف: "ربما في غضون شهر أو شهرين في صراع عسكري كبير لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية" .

وتابع قائلا: “بالنسبة لنا جميعًا الذين يرغبون في أن يكونوا آمنين وأن يوفروا الأمن للمواطنين، لا توجد أخبار جيدة وسهلة بالنسبة لنا، وأتوقع أن كل ما سنراه في الفترة المقبلة هو تعقيد إضافي للعلاقات بين الغرب وروسيا وكذلك بين الغرب والصين ".

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