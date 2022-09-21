عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 21-9-2022

الدولار الأمريكي-أرشيفية
الدولار الأمريكي-أرشيفية

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال مستهل التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022 وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

 ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في ختام تعاملاته أمس ،الثلاثاء  بالبنوك المصرية، حيث تداولت البنوك أسعار صرف الدولار أمس ما بين 19.37 و19.44 جنيه للشراء، و19.45 و19.47 جنيه للبيع.

الأعلى في 20 عاما.. الدولار الأمريكي يسجل ارتفاعا كبيرا |تفاصيل

ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملاته اليوم

وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 19.44 جنيه في (مصرف ابو ظبي الاسلامي- بنك مصر إيران للتنمية).

أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 19.38جنيه للشراء، مقابل 19.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.44 جنيه للشراء، مقابل 19.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية: 19.44 جنيه للشراء، مقابل 19.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: 19.41 جنيه للشراء، مقابل 19.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 19.35 جنيه للشراء، مقابل 19.45 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 19.39 جنيه للشراء، مقابل 19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 19.41 جنيه للشراء، مقابل 19.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 19.41 جنيه للشراء، مقابل 19.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 19.39 جنيه للشراء، مقابل 19.47 جنيه للبيع.


سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 19.40 جنيه للشراء، مقابل 19.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 19.40 جنيه للشراء، مقابل 19.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 19.39 جنيه للشراء، مقابل 19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 19.39 جنيه للشراء، مقابل 19.45 جنيه للبيع.


أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في المصرف المتحد: 19.41 جنيه للشراء، مقابل 19.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي: 19.39 جنيه للشراء، مقابل 19.47 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك بلوم: 19.37 جنيه للشراء، مقابل 19.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 19.37 جنيه للشراء، مقابل 19.47 جنيه للبيع.


سعر صرف الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق: 19.27 جنيه للشراء، مقابل 19.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 19.37 جنيه للشراء، مقابل 19.47 جنيه للبيع.

سعر سعر الدولار الدولار الأمريكى البنوك المصرية البنك المركزي المصري البنك التجاري الدولي الجنيه المصري الدولار اليوم Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21-9-2022

وقع رسميا على العقود .. صفقة جديدة لـ الزمالك بالميركاتو الصيفي

مهاجم الزمالك يطير إلى فرنسا

هجوم على مدرب المنتخب بسبب لاعب الأهلي.. ورضا عبد العال: تصريحاته مستفزة .. تفاصيل

تعديل المناهج.. عزة مصطفى تزف خبرا سارا لطلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة التعدي على فتاة البساتين بسبب ركن سيارة

متاح.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2022

ندى الكامل لـ عمر كمال: بحبك والأخير يرد: مفيش أحلي منك يانونا

ترشيحاتنا

مشادة كلامية وعقوبة قاسية.. تفاصيل صدام سيد عبد الحفيظ مع صلاح محسن

قديروف يهدد أوكرانيا: كنا نمزح.. استعدوا للتكتيكات الجديدة

نظام غذائي خاص.. رسالة مهمة من ليفربول لطبيب منتخب مصر بشأن صلاح

كل إصدار له هدف.. أحمد الطاهري: المتحدة تطلق قنوات جديدة الفترة المقبلة|فيديو

غزو صيني.. رحلات سياحية إلى الفضاء في 2025 |اعرف الشروط والأسعار

بعد حجزها للحكم.. تحريات الأمن الوطني في قضية حجز قسم السلام: تمثيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتقدًا أفلام محمد رمضان.. «مستر بين» المصري يظهر بإحدى سينمات 6 أكتوبر

عام على وفاة حصن المحروسة.. المشير ومصر ومخطط الفوضى

بإطلالة جذابة.. أسماء جلال تخطف الأنظار على إنستجرام

قوام رشيق.. نسرين أمين تثير الجدل بإطلالة مميزة في أحدث ظهور

فيديو

عام على وفاة حصن المحروسة.. المشير ومصر ومخطط الفوضى

الشيطان مأجرهم.. أحمد ماهر يهاجم مروجي الشائعات عن عادل إمام

بسبب مشهد مع محمد رمضان.. وفاء عامر تبكي على الهواء

طارق الشيخ: يا رب اللي ياكل فلوس النقابة يصرفها على العلاج| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

في اليوم العالمي للسلام.. شكرًا فضيلة الإمام

فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

اﻟﻤﺰﻳﺪ