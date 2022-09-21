ميتسوبيشي تعلن مواصفات طرازها الجديد ASX موديل 2023 .. صور

كشفت شركة ميتسوبيشي عن سياراتها ميتسوبيشي ASX موديل 2023 ، بعد أن قامت بالتشويق لها في يناير الماضي ، وقامت بالكشف عن مواصفاتها في يونيو الماضي ، كما أن سيارة ميتسوبيشي ASX موديل 2023 ستكون جديدة بالكامل ولن تشارك أي من مكوناتها في الإصدارات السابقة .

ميتسوبيشي ASX موديل 2023

تأتي سيارة ميتسوبيشي ASX موديل 2023بصدادات معاد تصميمها ، وشبك جديد، وسيتم إجراء تغييرات طفيفة فقط مقارنة بالكروس أوفر المشتقة منها كليو، ومن المحتمل أن يتم ترحيل باقي ألواح الهيكل لتقليل التكاليف في الداخل والخارج .

ميتسوبيشي ASX موديل 2023

ميتسوبيشي ASX موديل 2023

تستحصل سيارة ميتسوبيشي ASX موديل 2023 علي قوتها من محرك ثلاثي الأسطوانات تيربو سعة 1000 سي سي ، وينتج قوة 91 حصان ، وتعمل بنظام دفع أمامي ، مقترن بناقل حركة يدوي مكون من ست سرعات، وستتوافر سيارة ميتسوبيشي ASX موديل 2023 بمحرك أكبر سعة 1300 سي سي ، ينتج قوة 140 حصان ونسخة أقوى بقوة 158 حصان ، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من سبع سرعات.

ميتسوبيشي ASX موديل 2023

وستظهر سيارة ميتسوبيشي ASX موديل 2023 أيضا بمحرك هجين سعة1600 سي سي ، و محرك كهربائي واحد بقوة إجمالية تبلغ 145 حصان، ونسخة أخرى هجينة بمحركين كهربائيين بقوة إجمالية 160 حصان وبطارية 10.5 كيلو واط/ساعة.