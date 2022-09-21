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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ميتسوبيشي تعلن مواصفات طرازها الجديد ASX موديل 2023 .. صور

ميتسوبيشي ASX موديل
ميتسوبيشي ASX موديل 2023

كشفت شركة ميتسوبيشي  عن سياراتها ميتسوبيشي ASX موديل 2023 ، بعد أن قامت بالتشويق لها  في يناير الماضي ، وقامت بالكشف عن مواصفاتها في يونيو الماضي ، كما أن سيارة  ميتسوبيشي ASX موديل 2023 ستكون جديدة بالكامل ولن تشارك أي من مكوناتها في الإصدارات السابقة .

 ميتسوبيشي ASX موديل 2023

تأتي سيارة ميتسوبيشي ASX موديل 2023بصدادات معاد تصميمها ، وشبك جديد، وسيتم إجراء تغييرات طفيفة فقط مقارنة بالكروس أوفر المشتقة منها كليو، ومن  المحتمل أن يتم ترحيل باقي ألواح الهيكل لتقليل التكاليف في الداخل والخارج .

 ميتسوبيشي ASX موديل 2023

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 ميتسوبيشي ASX موديل 2023

تستحصل سيارة  ميتسوبيشي ASX موديل 2023 علي قوتها من محرك ثلاثي الأسطوانات تيربو سعة 1000 سي سي ، وينتج قوة 91 حصان ، وتعمل بنظام دفع أمامي ، مقترن بناقل حركة يدوي مكون من ست سرعات، وستتوافر سيارة  ميتسوبيشي ASX موديل 2023 بمحرك أكبر سعة 1300 سي سي ، ينتج قوة 140 حصان ونسخة أقوى بقوة 158 حصان ، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من سبع سرعات.

 ميتسوبيشي ASX موديل 2023

وستظهر سيارة  ميتسوبيشي ASX موديل 2023 أيضا بمحرك هجين سعة1600 سي سي  ، و محرك كهربائي واحد بقوة إجمالية تبلغ 145 حصان، ونسخة أخرى هجينة بمحركين كهربائيين بقوة إجمالية 160 حصان وبطارية 10.5 كيلو واط/ساعة.

ميتسوبيشي ASX موديل تقنية الفيديو سيارة

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