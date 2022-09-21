لعشاق الرفاهية ..5 سيارات موديل 2022 تبدأ أسعارها من 674 الف جنيه ..صور

يضم السوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات المختلفة موديل 2022 التي تناسب اغلب فئات المجتمع المصري لما تحتوي علية تلك الإصدارات من مميزات تكنلوجية وتقنية عالية تساعد سائق السيارة وركابها علي قضاء احتياجاتهم بكل سهولة وبدون الشعور بالعناء .

وفي ذألك السياق يقدم لكم موقع " صدى البلد " قائمة بـ 5 سيارات موديل 2022 تبدأ أسعارها من 674 الف جنيه .

1-بيجو 508 2022

زودت سيارة بيجو 508 موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي ، ينتج قوه حصانيه قدرها 165 حصان ، وعزم دوران 240 نيوتن/ متر ، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 220 كم/ ساعة ، وتستهلك السيارة 7.1 لتر لكل 100كم.

تبدا أسعار سيارة بيجو 508 2022 من 674 الف جنيه ، وتصل إلي 894 الف جنيه .

بيجو 508 2022

2-ساوايست DX7 2022

تحصل سيارة ساوايست DX7 2022 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، ينتج قوه تصل إلي 156 حصان ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات .

تقدم سيارة ساوايست DX7 2022 بسعر 680 الف جنيه .

ساوايست DX7 2022

3-اودي A3 2022

تستمد سيارة أودي A3 2022 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي ، ينتج قوه قدرها 184 حصان ، وعزم اقصي للدوران 300 نيوتن/ متر ، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات .

تتوافر سيارة أودي A3 2022 بسعر يبدا من 700 الف جنيه ، ويصل إلي 780 الف جنيه .

أودي A3 2022

4-بي أم دبليو 118 2022

تحتوي سيارة بي أم دبليو 118 2022 علي محرك سعة 1499 سي سي ، ينتج قوه قدرها 136 حصان ، وعزم دوران 220 نيوتن/ متر ، ومقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات ، وتصل سرعة السيارة القصوى 210 كم.

تأتي سيارة بي أم دبليو 118 2022 بسعر 800 الف جنيه .

بي أم دبليو 118 2022

5-هوندا CRV 2022

تظهر سيارة هوندا CRV 2022 بمحرك سعة 1500 سي سي ، ينتج قوه حصانيه قدرها 188 حصان ، وعزم اقصي للدوران 240 نيوتن/ متر ، مدعمة بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك .

هوندا CRV 2022

يتراوح سعر سيارة هوندا CRV 2022 من 810 الف جنيه ، إلي 920 الف جنيه .