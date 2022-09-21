عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لعشاق الرفاهية ..5 سيارات موديل 2022 تبدأ أسعارها من 674 الف جنيه ..صور

5 سيارات موديل 2022
5 سيارات موديل 2022

يضم السوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات المختلفة موديل 2022 التي تناسب اغلب فئات المجتمع المصري لما تحتوي علية تلك الإصدارات من مميزات تكنلوجية وتقنية عالية تساعد سائق السيارة وركابها علي قضاء احتياجاتهم بكل سهولة وبدون الشعور بالعناء .

وفي ذألك السياق يقدم لكم موقع " صدى البلد " قائمة بـ 5 سيارات موديل 2022 تبدأ أسعارها من 674 الف جنيه .

بحلول عام 2030 .. أوبر لن تقبل سيارات تعمل بالاحتراق الداخلي.. تفاصيل

مناسبة للمة الأسرة.. 5 سيارات مستعملة أسعارها لا تتخطى 250 ألف جنيه| صور

1-بيجو 508 2022

زودت سيارة بيجو 508 موديل  2022 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي ، ينتج قوه حصانيه قدرها 165 حصان ، وعزم دوران 240 نيوتن/ متر ، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 220 كم/ ساعة ، وتستهلك السيارة 7.1 لتر لكل 100كم.

تبدا أسعار سيارة بيجو 508 2022 من 674 الف جنيه ، وتصل إلي 894 الف جنيه .

بيجو 508 2022

2-ساوايست DX7 2022

تحصل سيارة ساوايست DX7 2022 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، ينتج قوه تصل إلي 156 حصان ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات .

تقدم سيارة ساوايست DX7 2022 بسعر 680 الف جنيه .

ساوايست DX7 2022

3-اودي A3 2022

تستمد سيارة أودي A3 2022 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي ، ينتج قوه قدرها 184 حصان ، وعزم اقصي للدوران 300 نيوتن/ متر ، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات .

تتوافر سيارة أودي A3 2022 بسعر يبدا من 700 الف جنيه ، ويصل إلي 780 الف جنيه .

أودي A3 2022

4-بي أم دبليو 118 2022

تحتوي سيارة بي أم دبليو 118 2022 علي محرك سعة 1499 سي سي ، ينتج قوه قدرها 136 حصان ، وعزم دوران 220 نيوتن/ متر ، ومقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات ، وتصل سرعة السيارة القصوى 210 كم.

تأتي سيارة بي أم دبليو 118 2022 بسعر 800 الف جنيه .

بي أم دبليو 118 2022

5-هوندا CRV 2022

تظهر سيارة هوندا CRV 2022 بمحرك سعة 1500 سي سي ، ينتج قوه حصانيه قدرها 188 حصان ، وعزم اقصي للدوران 240 نيوتن/ متر ، مدعمة بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك .

هوندا CRV 2022

يتراوح سعر سيارة هوندا CRV 2022 من 810 الف جنيه ، إلي 920 الف جنيه .

سيارة بيجو تفجير جدة موديل بسبب انقطاع الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب الخلطة السرية للدجاج المقرمش لمحل شهير |تعرف عليها

لسه فيه كتير.. إعلامي يٌفجّر مفاجأة مدوية بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

مش للأهلي.. بيراميدز يقرر بيع إبراهيم عادل نهائياً "وجهة مفاجأة"

مشادة كلامية وعقوبة قاسية.. تفاصيل صدام سيد عبد الحفيظ مع صلاح محسن

أنا مليونير| عمر كمال يفجر مفاجأة ويكشف عن حجم ثروته .. تفاصيل

ندى الكامل لـ عمر كمال: بحبك والأخير يرد: مفيش أحلي منك يانونا

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21-9-2022

المعدن النفيس يتوهج من جديد.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21-9-2022

موضوعات متعلقة

تعرف على مواصفات وسعر هيونداي توسان 2017 ..صور

بحلول عام 2030 .. أوبر لن تقبل سيارات تعمل بالاحتراق الداخلي.. تفاصيل

لعشاق المغامرات| سعر ومواصفات جيب جراند شيروكي 2014.. صور

مقدمة للشباب..5 سيارات موديل 2022 تبدأ أسعارها من 319 الف جنيه ..صور

نموذج اختبار سيارة سكودا كودياك موديل 2024 .. تفاصيل وصور

شاهد.. بي إم دبليو M5 CS بتعديلات جديدة من جي باور

تعرف علي تحديثات فورد موستانج ماك إي الجديدة .. تفاصيل

مناسبة للمة الأسرة.. 5 سيارات مستعملة أسعارها لا تتخطى 250 ألف جنيه| صور

ترشيحاتنا

عبدالغفار: إنشاء معاهد جديدة لـ الأسنان والكلى وصحة المرأة والطفل

فاروق جعفر يكشف عن أفضل صفقتين للزمالك

الأهلي يغري المقاولون العرب بصفقات تبادلية لضم خليفة أحمد حجازي

استولى على 30 مليون جنيه.. مستريح طنطا يواجه عقوبة الحبس 7 سنوات

الدولار يرتفع بسرعة البرق.. واقتصادات الدول النامية تدفع الثمن

خطر ومحرمة دوليًا.. الولادة القيصرية «جريمة» طبية في حق سيدات مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطر ومحرمة دوليًا.. الولادة القيصرية «جريمة» طبية في حق سيدات مصر

نشرة المرأة.. حشرة تثير السوشيال ميديا بسبب انتشارها في المنازل وتسريب الخلطة السرية للدجاج المقرمش لمحل شهير ووصفة تنظف الشرايين بأسرع مما تتوقع

الحسد.. 7 علاجات لمواليد برج السرطان

بالعسل والثوم.. وصفات خارقة لتنظيف الشرايين من الدهون الملتصقة والمتراكمة

فيديو

وزارة التعليم تحسم الجدل حول موعد بدء الدراسة.. وتعليمات عاجلة للمدارس “فيديوجراف”

عام على وفاة حصن المحروسة.. المشير ومصر ومخطط الفوضى

الشيطان مأجرهم.. أحمد ماهر يهاجم مروجي الشائعات عن عادل إمام

بسبب مشهد مع محمد رمضان.. وفاء عامر تبكي على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

في اليوم العالمي للسلام.. شكرًا فضيلة الإمام

فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

اﻟﻤﺰﻳﺪ