أصوات مرعبة.. ناسا تنشر تسجيلات لاصطدام نيزك بكوكب المريخ

التقط مسبار «إنسايت» التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) اهتزازات وأصوات أربعة نيازك أثناء اصطدامها بكوكب المريخ.





ووفقاً لوكالة أنباء «أسوشييتد برس»، فقد أفاد العلماء يوم الاثنين أن «إنسايت» اكتشف موجات زلزالية وصوتية ناتجة عن اصطدام 4 نيازك بالمريخ في عامي 2020 و2021.



وأكد قمر صناعي يدور حول الكوكب الأحمر مواقع تأثيرات هذه الاصطدامات، والتي كانت على بعد حوالي 180 ميلاً (290 كيلومتراً) من المسبار.



وتفككت النيازك التي رصدها مسبار «إنسايت» إلى عدة قطع صغيرة، كل قطعة أحدثت حفرة خاصة بها على الكوكب.

What's that? Oh, just the sound of new craters being made on Mars. Sound up for the latest from the @NASAInSight lander, whose seismometer picked up the signal of a meteoroid hitting the Martian atmosphere, breaking up, and hitting the ground: https://t.co/hyzc5F1BrM pic.twitter.com/cB7UjDerbR — NASA (@NASA) September 19, 2022

وأظهر مقطع صوتي نشرته «ناسا»، صوت اصطدام أحد هذه النيازك بكوكب المريخ، حيث بدا أشبه بمعدن يرن بصوت عالٍ في مهب الريح هنا على الأرض.

وقال العلماء إن هذه النتائج فريدة من نوعها، حيث تم تسجيل عدد قليل من تأثيرات النيازك على كوكب الأرض بالطريقة التي اكتشفت بها «إنسايت» التأثيرات على المريخ، مشيرين إلى أن هذا الاكتشاف أيضاً هو الأول من نوعه فيما يتعلق بالاكتشافات الخاصة بالكواكب الأخرى الموجودة في المجموعة الشمسية.



وقال الفريق إن نتائج دراستهم يمكن أن تساعد في فهم بنية وهيكل قشرة المريخ بشكل أفضل، بالإضافة إلى تقديم رؤى حول كيفية تشكيل النيازك لسطح المريخ مباشرة.



وتم نشر تفاصيل هذا الاكتشاف الجديد في مجلة Nature Geoscience.