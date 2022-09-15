عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تشبه سفينة فضائية في ناسا.. لحظات سقوط مروع للعبة ملاهي بالبرازيل|النتيجة مأساوية

تشبه سفينة فضائية
تشبه سفينة فضائية ناسا.لحظات سقوط مروع للعبة ملاهي بالبرازيل

وثق مقطع فيديو لحظات سقوط مروع  للعبة ملاهي تشبه سفينة فضائية لناسا بالبرازيل، وكانت النتيجة مأساوية، فماذا حدث بالتفصيل في ملاهي ولاية ساو باولو جنوب شرق البرازيل؟ 

 

يحبس الأنفاس| لحظة سقوط لعبة ملاهي بالأطفال من ارتفاع 50 مترا بالهند (فيديو)

سقوط الركاب من "قطر الموت" في مدينة ملاهي أمريكية

وفقا لما ذكرته صحيفة «الديلي ميل»، اليوم الخميس، فإنه بينما يصور أحد المواطنين طفلا جالسا على أحد كراسي  لعبة ملاهي في دييجو بارك ببلدية إيتانهايم، ظلت اللعبة مرتفعة 20 قدما فوق الأرض ثم سقطت على الأرض فجأة. 

لحظات سقوط مروع للعبة ملاهي بالبرازيل

وبسبب السقوط المروع للعبة ملاهي البرازيل، فإنه أصيب 3 أشخاص، من بينهم طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بجروح خطيرة في البطن والعمود الفقري، وتم نقله إلى مستشفى إرما دولسي، حيث يقوم الأطباء بتقييم نتائج تقارير الأشعة السينية لتحديد ما إذا كان سيحتاج إلى عملية جراحية أم لا. 

وكان من ضمن المصابين بسبب السقوط المروع للعبة ملاهي أيضا، امرأة تبلغ من العمر 25 عاما، وابنها البالغ من العمر 12 عاما، ونقلهما المسعفون إلى نفس المستشفى بالبرازيل، حيث تم تشخيصهما بـ  كسور في فقرات L2، وتم إخراجهما من المرفق الطبي وسيُطلب منهما ارتداء دعامة أثناء فترة التعافي في المنزل.

من جانبه، علقت سلطات المدينة البرازيلية بأن حديقة دييجو تعمل بتصريح مؤقت صادر عن إدارة الإطفاء، ومن المقرر أن ينتهي صلاحيته في 23 نوفمبر.

ورد سجل التفتيش الخاص بالسلامة الإنشائية والكهربائية للألعاب أن جميع الألعاب يتم فحصها يوميا من خلال خدمة أعمال منتظمة عليها.

وأوضحت دييجو بارك ببلدية إيتانهايم أنها عينت مفتشا مستقلا للتحقيق في الحادث.

سقوط مروع للعبة ملاهي بالبرازيل بنفس الشهر

ويأتي هذا الحادث بعد إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص بجروح عندما خرجت اللبة الدوارة التي كانوا يستقلونها عن مسارها في متنزه في مارانجواب بمدينة فورتاليزا البرازيلة، في 6 سبتمبر.

وقال أحد الضحايا إن كل شيء كان على ما يرام خلال أول دورتين، لكن بعد ذلك أصدرت السيارات صوتا مشابها لصوت صدع، قبل لحظات من قفز إحدى العربات عن المسار وهي تقترب من منعطف، ونجم عن ذلك كسر في إحدى العربات.

للعبة ملاهي سفينة فضائية لناسا البرازيل النتيجة مأساوية ولاية ساو باولو مقطع فيديو لحظات سقوط السقوط المروع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في سعر صرف الدولار اليوم الخميس 15 سبتمبر

أنا سينجل ليه.. وصلة رقص مثيرة لـ منى فاروق على نحنوح |شاهد

النهاردة اليوم المنتظر 15 سبتمبر.. ماذا سيحدث في سعر الدولار خلال تعاملات اليوم ؟

الاتفاق تم .. الأهلي يحسم رابع صفقاته الصيفية | تعرف عليها

انهيار تاريخي جديد في أسعار الذهب اليوم

لا يحتاج إلى السفر.. قرار عاجل من الخطيب بشأن بيرسي تاو.. فيديو

شادراك لوكومبي يكشف لصدى البلد حقيقة توقيعه لـ الزمالك

أسعار الذهب اليوم الخميس 15-9-2022.. فيديو

ترشيحاتنا

الضرب في الميت حرام.. سقوط عصابة سرقة المقابر بالغربية

أوكرانيا تبدد أحلام روسيا والصين لبناء نظام عالمي جديد.. ما القصة؟

الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة تحتفل بمرور 70 عاما على إنشائها

ليهم 2 مليون إلا ربع عند أخوه.. التفاصيل الكاملة لخطف عامل في الأقصر

اعترف بخطئه.. مصدر يكشف تفاصيل تحويل صفقة الأهلي الجديدة إلى المحكمة التأديبية

أهانت المحافظ على الفيس بوك.. عقوبات تأديبية لموظفة إدارة الحسنة التعليمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفلفل والزنجبيل.. حقيقة قدرة مزيج بين نوعين من التوابل في محاربة السرطان

إزاى تفطر بـ 3 جنيه.. طريقة عمل طعام سعره غالي فى المحلات

الخطوبة قلبت بميّت..القصة الكاملة لوفاة والد البلوجر ريهام محمد أثناء لايف على"فيسبوك"

الحق نفسك.. علامات تدل على الإصابة بجلطة دموية مميتة

فيديو

مغني المترو: أحمد حلمي هاتفني وسلوى عثمان تدعمني باستمرار

تيجي نتجوز بالسر.. سارة الزكريا تثير الجدل مع صديقها في ملهى ليلي

كريه وغير مقبول.. رد قاس من ناهد السباعي على محمد رمضان بسبب الملك|فيديوجراف

بعد الحكم بحبسه .. طليق منة عرفة : كنت بتحارب بسبب البوس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

الشباب هم قادة وسفينة التغيير

د نورهان موسى

لماذا الحوار الوطني؟

النائبة عفاف زهران

قمة المناخ.. انطلاقة مصرية جديدة

محمد حبيب

موسوعة "دور الفتوى في تحقيق التنمية المستدامة".. قراءة وتقييم

حسين مرسي

أزمة المناخ وتحدي البقاء

المستشار أحمد المعز الشندويلي

قم للمعلم

الشيماء أبو الخير

ظاهرة البلوجر

عبد المعطى أحمد

تحديات الاقتصاد المحلى

اﻟﻤﺰﻳﺪ