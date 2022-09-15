تشبه سفينة فضائية في ناسا.. لحظات سقوط مروع للعبة ملاهي بالبرازيل|النتيجة مأساوية

وثق مقطع فيديو لحظات سقوط مروع للعبة ملاهي تشبه سفينة فضائية لناسا بالبرازيل، وكانت النتيجة مأساوية، فماذا حدث بالتفصيل في ملاهي ولاية ساو باولو جنوب شرق البرازيل؟

وفقا لما ذكرته صحيفة «الديلي ميل»، اليوم الخميس، فإنه بينما يصور أحد المواطنين طفلا جالسا على أحد كراسي لعبة ملاهي في دييجو بارك ببلدية إيتانهايم، ظلت اللعبة مرتفعة 20 قدما فوق الأرض ثم سقطت على الأرض فجأة.

لحظات سقوط مروع للعبة ملاهي بالبرازيل

وبسبب السقوط المروع للعبة ملاهي البرازيل، فإنه أصيب 3 أشخاص، من بينهم طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بجروح خطيرة في البطن والعمود الفقري، وتم نقله إلى مستشفى إرما دولسي، حيث يقوم الأطباء بتقييم نتائج تقارير الأشعة السينية لتحديد ما إذا كان سيحتاج إلى عملية جراحية أم لا.

وكان من ضمن المصابين بسبب السقوط المروع للعبة ملاهي أيضا، امرأة تبلغ من العمر 25 عاما، وابنها البالغ من العمر 12 عاما، ونقلهما المسعفون إلى نفس المستشفى بالبرازيل، حيث تم تشخيصهما بـ كسور في فقرات L2، وتم إخراجهما من المرفق الطبي وسيُطلب منهما ارتداء دعامة أثناء فترة التعافي في المنزل.

من جانبه، علقت سلطات المدينة البرازيلية بأن حديقة دييجو تعمل بتصريح مؤقت صادر عن إدارة الإطفاء، ومن المقرر أن ينتهي صلاحيته في 23 نوفمبر.

ورد سجل التفتيش الخاص بالسلامة الإنشائية والكهربائية للألعاب أن جميع الألعاب يتم فحصها يوميا من خلال خدمة أعمال منتظمة عليها.

وأوضحت دييجو بارك ببلدية إيتانهايم أنها عينت مفتشا مستقلا للتحقيق في الحادث.

سقوط مروع للعبة ملاهي بالبرازيل بنفس الشهر

ويأتي هذا الحادث بعد إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص بجروح عندما خرجت اللبة الدوارة التي كانوا يستقلونها عن مسارها في متنزه في مارانجواب بمدينة فورتاليزا البرازيلة، في 6 سبتمبر.

وقال أحد الضحايا إن كل شيء كان على ما يرام خلال أول دورتين، لكن بعد ذلك أصدرت السيارات صوتا مشابها لصوت صدع، قبل لحظات من قفز إحدى العربات عن المسار وهي تقترب من منعطف، ونجم عن ذلك كسر في إحدى العربات.