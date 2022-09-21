هدية لأصحاب المعاشات| هتاخد معاشين في وقت واحد.. وهؤلاء محرومون

يمكن لأصحاب المعاشات الحصول على معاشين في نفس الوقت، والطريقة حددها قانون المعاشات الجديد، والذي نص على إمكانية منح المؤمَّن عليهم معاشًا إضافيًا، وذلك وفقًا للشروط التي حددها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، رقم 148 لسنة 2019، وذلك في إطار دعم الدولة المستمر لأصحاب المعاشات.

ويرغب أصحاب المعاشات في البحث عن طريقة الحصول على أكثر من معاش إلى جانب المعاش الأساسي، بعد ما أتاحها قانون المعاشات الجديد، والذي حدد الحالات التي تستحق هذا المعاش الإضافي، فضلًا عن الإجراءات التي تتخذ للحصول عليه وقيمته، وهوما نستعرضه من خلال التقرير التالي..

حالات وشروط الحصول على معاش إضافي

منح قانون المعاشات الجديد ميزة لأصحاب المعاشات عبر منحهم الحق في الحصول على معاش إضافي، وذلك للمؤمن عليهم، بشرط الذي يزيد أجره على الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وعندها يمكن للمؤمن عليه تقديم طلب هيئة التأمينات الاجتماعية، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بما لا يجاوز 0% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

ويلزم للحصول على معاش آخر إلى جانب المعاش الأساسي، أن ينشئ المؤمن عليه حساباً شخصيًا في صندوق التأمين الاجتماعي، ليحصل مقابله على معاش إضافي، وتحدد اللائحة نسبة الاشتراكات التي يتم سدادها ممن قبل المؤمَّن عليه.

وقد أوضح قانون المعاشات الجديد مسألة الاشتراطات الشهرية، والتي يتم على أساسها منح المعاش الإضافي أم حرمانه منه، وتسدد الاشتراكات الشهرية على أساس أجر أو دخل الاشتراك الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك، وفقًا لإجمالي نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

لكن ما الحالات التي يستحق فيها أصحاب المعاشات معاشًا إضافيًا؟

هنا يتساءل البعض، هل كل شخص مستحق للمعاش، يستحق حصوله على معاشًا إضافيًا؟، الإجابة جاءت بـ قانون المعاشات الجديد، والذي نص على أن المعاش الإضافي يستحق في حالة استحقاق المؤمَّن عليه معاشًا.

كيف يتم حساب المعاش الإضافي؟

من ضمن التساؤلات التي يطرحها أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، كيف يتم حساب قيمة المعاش الإضافي، وقد أوضح قانون المعاشات الجديد ذلك، حيث ينص على أنه يتم حساب المعاش الإضافي بقيمة رصيد الحساب الشخصي، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام قانون المعاشات الجديد.

ما مصير المعاش الإضافي حال وفاة المؤمَّن عليه؟

نظم قانون المعاشات الجديد مسألة المعاش الإضافي حال وفاة المؤمن عليه، ومن يستحق هذا المعاش بعد وفاة المستحق الأصلي.. وقد نص قانون المعاشات الجديد على أنه يستحق المعاش الإضافي لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وذلك وفقًا لأنصبتهم المحددة بالقانون، وفي حال كان المستحق شخص واحد، فيتم صرف المعاش الإضافي له كاملًا، أما في حال عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف الرصيد للورثة الشرعيين.

زيادة المعاشات

وينتظر أصحاب المعاشات بفارغ الصبر زيادة المعاشات الجديدة، وذلك بعد آخر قرار تم إصداره من قبل الرئيس السيسي بزيادة معاشات من يتقاضون أقل من 2500 جنيه، على شكل مساعدات استثنائية.

ومن المقرر أن تتم زيادة المعاشات في شهر يوليو 2023، وذلك بعد إقرار العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات والمقدرة بـ 15 % كحد أقصى أو بحسب نسب التضخم، وتكون بموافقة مجلس النواب، والتي تأتي وفقًا لما نص عليه قانون المعاشات الجديد.