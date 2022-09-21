تغيب مبروك عطية عن حضور أولى جلسات محاكمته بتهمة ازدراء الأديان

تغيب مبروك عطية عن حضور أولى جلسات محاكمته، والتي تعقد بمحكمة جنح السلام، بمجمع محاكم التجمع الخامس، في البلاغ المقدم ضده من المحامي نجيب جبرائيل لاتهامه بازدراء الدين المسيحي والإسلامي، وذلك لسخريته من السيد المسيح.

بدأت قضية اتهام مبروك عطية بازدراء الأديان ببلاغ على يد المحامي نجيب جبرائيل ضد الدكتور مبروك عطية، حيث أقام جنحة مباشرة لسخرية الأخير على حد قوله من السيد المسيح وازدراء الديانة المسيحية والإسلامية، وهو ما قررت جهات التحقيق تحديد جلسة اليوم لمحاكمته عليه

حيث تضمن بلاغ جبرائيل والذي اتهم فيه الدكتور مبروك عطية بازدراء الأديان، قيام الأخير بوصف السيد المسيح بألفاظ تحمل السخرية.

كما شمل بلاغ المحامي نجيب جبرائيل أن الدكتور مبروك عطية توفر لديه القصد الجنائي وأنه لا يقبل أحد أن يكون هناك دعابة أو هزار في الأديان، حتى وإن كانت ذلة لسان، وأن مبروك عطية كان قاصدا أن يهين ويزدري الديانة المسيحية، بل أيضا الديانة الإسلامية كونهم اجتمعا على تكريم المسيح ووصفه بكل تقدير وكرامة.

