عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تغيب مبروك عطية عن حضور أولى جلسات محاكمته بتهمة ازدراء الأديان

صدى البلد

تغيب  مبروك عطية عن حضور أولى جلسات محاكمته، والتي تعقد بمحكمة جنح السلام،  بمجمع محاكم التجمع الخامس، في البلاغ المقدم ضده من المحامي نجيب جبرائيل لاتهامه بازدراء الدين المسيحي والإسلامي، وذلك لسخريته من السيد المسيح.

بدأت قضية اتهام مبروك عطية بازدراء الأديان ببلاغ على يد المحامي نجيب جبرائيل ضد الدكتور مبروك عطية، حيث أقام جنحة مباشرة لسخرية الأخير على حد قوله من السيد المسيح وازدراء الديانة المسيحية والإسلامية، وهو ما قررت جهات التحقيق تحديد جلسة اليوم لمحاكمته عليه

حيث تضمن بلاغ جبرائيل والذي اتهم فيه الدكتور مبروك عطية بازدراء الأديان، قيام الأخير بوصف السيد المسيح بألفاظ تحمل السخرية.

كما شمل بلاغ المحامي نجيب جبرائيل أن الدكتور مبروك عطية توفر لديه القصد الجنائي وأنه لا يقبل أحد أن يكون هناك دعابة أو هزار في الأديان، حتى وإن كانت ذلة لسان، وأن مبروك عطية كان قاصدا أن يهين ويزدري الديانة المسيحية، بل أيضا الديانة الإسلامية كونهم اجتمعا على تكريم المسيح ووصفه بكل تقدير وكرامة.
 

مبروك عطية ازدراء الأديان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألقوه من البلكونة أمام ابنه.. مقتل صيدلي بحلوان على يد زوجته وعائلتها

رابط مباشر.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية للقبول بالجامعات 2022

الأمومة مفاجأة لا أستطيع التحدث عنها|حقيقة حمل ياسمين صبري من أبو هشيمة

قفزة جنونية مفاجئة لـ الدولار عالميا .. وهذا سعره مقابل الجنيه في البنوك

حق ولاء لازم يرجع.. قصة مقتل صيدلي تزوج "الثانية" تشعل الفيسبوك

القاضية مش ممكن.. غضب جمهور الأهلي ضد تصريحات عصام الشوالي

ربنا يحفظ البلد.. أحمد موسى يبكى على الهواء .. فيديو

أبشروا.. انخفاض في أسعار البترول والذهب وتعيينات بالتعليم والرئيس يعلن خبرا سارا

ترشيحاتنا

إسرائيل : لن تعترف بنتائج الاستفتاء الروسي في الأراضي الأوكرانية

ولي العهد السعودي: نسبة الاكتفاء الذاتي الداخلي بالصناعات العسكرية ارتفعت إلى 15%

ماسة وردية عملاقة تعرض في مزاد بمبلغ 35 مليون دولار

منصة تعليمية قوية لـ120 ألف طالب.. آخر استعدادات جامعة طنطا للعام الدراسي الجديد|فيديو

ماذا يعني اختيار الأمير محمد بن سلمان رئيسا للوزراء في السعودية؟

فكري صادق عن هجومه على سعيد صالح: منعني من تجسيد دور خوليو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الضعف الجنسي والتوحد.. حليب الإبل فوائد تفوق الخيال|تعرف عليها

النتيجة مفاجأة.. تناول فصين من الثوم على الريق يوميا

بعد ظهورها في صاحبة السعادة.. حذاء ياسمين صبري يثير الجدل|رقم غريب

بطريقة غير تقليدية .. قدمي البطاطس لأطفالك بوصفة سهلة وسريعة

فيديو

في سن الخمسين وآخرون مرضى.. الجيش الروسي يقتحم المنازل لاستدعاء المُجندين |فيديوجراف

البرص المصري يغزو إسرائيل| كيف يهدد النظام البيئي والمحاصيل الزراعية؟.. فيديوجراف

شكلها اتغير.. بدرية طلبة تكشف عن عدد عمليات التجميل التي أجرتها

فتحت خزائن أسرارها.. ماذا قالت ياسمين صبري مع صاحبة السعادة؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ