الحقونا هنغرق| لحظة اشتعال النيران في معدية ركاب بأسيوط.. فيديو

غرق 3 ركاب

خرج أهالي قرية بني قرة بمركز منفلوط على ضفاف الترعة الإبراهيمية بعد تعطل معدية نهرية بسبب تصاعد الأدخنة من موتور المعدية وقفز 3 أشخاص من المعدية بالترعة الإبراهيمية خوفا من اشتعال النيران بها .

وكانت غرفة عمليات محافظة أسيوط تلقت أخطارا من مركز ومدينة منفلوط يفيد مصرع ثلاثة أشخاص غرقا بعد قفزهم من المعدينة النهرية بالترعة الإبراهيمية بعد اشتعال النيران بموتورها بقرية بني قرة مركز منفلوط في أسيوط.

على الفور انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف والإنقاذ النهري وتبين من المعاينة غرق ثلاثة أشخاص إثر قيامهم بالقفز من المعدية النهرية خوفا بعد اشتعال النيران بموتور المعدية أسفل الكوبري القديم.

وتكثيف قوات الإنقاذ النهري البحث عنهم بالترعة الإبراهيمية، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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