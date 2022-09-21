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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم ينفي تغيير المجموع الكلي للثانوية العامة وجعل الجيولوجيا غير أساسية

رضا حجازي
رضا حجازي

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنباء تزعم صدور قرار رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتغيير مجموع الثانوية العامة 2023 وتعديلات في تصنيفات المواد المضافة وغير المضافة للمجموع. 

وقالت الأنباء المتداولة على “فيس بوك”: 

  • الجيولوجيا والعلوم البيئة أصبحت خارج المجموع.
  • مجموع الصف الثالث الثانوي أصبح 450 درجة بدل 410 درجات.
  • المواد المشتركة 225 ومواد التخصص 225.
  • الاقتصاد والإحصاء لقسم الأدبي فقط.

وهذا بناءً على النشرة الواردة من الوزارة بالخطة الدراسية للعام 2022/202.
 

  • أما عن درجات امتحانات الثانوية العامة فستكون مقسمة كالتالي:

- أدبي:  عربي 100- لغة أولى 75 - لغة ثانية 50 - تاريخ 75 - جغرافيا 75 - علم نفس أو فلسفة 75.

- علمي علوم: عربي 100 - لغة أولى 75 - لغة ثانية 50 - كيمياء 75 - فيزياء 75 - أحياء 75. 

- علمي رياضة: عربي 100 - لغة أولى 75 - لغة ثانية 50 - جبر وفراغية 25 - تفاصيل وتكامل 25 - ميكانيكا 25 - كيمياء 75 - فيزياء 75. 

وتواصل موقع “صدى البلد” مع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، الذي أكد أنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية حتى الآن بشأن هذه التفاصيل الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2023.

وقال وزير التربية التربية والتعليم الفني، في تصريح خاص لـ"صدى البلد": “نناشد الرأي العام عدم الانسياق وراء أي أخبار يتم تداولها بشكل غير رسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك”. 

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سوف تعلن بشكل رسمي جميع التفاصيل النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2023 قبل بدء العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه أول أكتوبر بالمدارس الحكومية والرسمية والخاصة واليابانية.  

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد  أنه ستتم إتاحة دليل مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب والمعلمين. 

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه سيتم تدريب المعلمين على نظام امتحانات الثانوية العامة 2023.

كما قرر وزير التربية والتعليم دراسة إمكانية إضافة جزء مقالى قصير لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023.

ووعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بطرح نماذج لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 الجديدة للطلبة للتدريب عليها خلال العام الدراسي.

وأعلن وزير التربية والتعليم، أنه تقرر أنه سيتم تصحيح الأسئلة المقالية الموجودة في امتحانات الثانوية العامة 2023 في امتحانات الثانوية العامة 2023 عبر تابلت المعلم، وفق "rubrics دقيقة”.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل جديدة لشرح قرار تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام  rubrics. 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: “سيتم إرسال صورة ورقة إجابة الطالب على سيستم التصحيح لاثنين من المقدرين، ليتوليا تصحيحها عبر rubrics مستويات تقدير معينة”.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه لضمان حصول الطالب على حقه كاملا في تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، لو اختلفت نتيجة تصحيح الورقة بين المقدرين الاثنين، سيتم عرض الورقة على مقدر ثالث لحسم الأمر بمنح الدرجة الصحيحة ، ثم يتم استبعاد الشخص الذي تبين أنه أخطأ في التقدير “ومايصححش تاني”.

من جانبه، قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "لن يُظلَم أي طالب في مصر في امتحانات الثانوية العامة 2023، كله هياخد حقه.  

وأضاف: “عايز الطالب يطلع من الامتحان وهو متوقع درجة معينة يلاقي درجته بالفعل لم تبعد عن توقعاته وإلا يبقى فيه حاجة غلط”.

وأوضح أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 سيكون إلكترونيا بعيدا عن العنصر البشري، ولكن “مش هيكون فيه أخطاء، ولو فيه خطأ أنا اللي هاتحمله”.

الثانوية العامة الثانوية العامة 2023 الجيولوجيا التربية والتعليم

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