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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا أمام بتروجت .. شوبير يعلن مفاجأة بشأن نجم الأهلي

كهربا
كهربا

نشر الإعلامي أحمد شوبير  نجم النادي الأهلي السابق تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب شوبير كهربا يشارك مع الأهلي في الشوط التاني من مباراة بتروجت الودية لأول مرة منذ وقت طويل".

وتتركز خطة الكابتن محمود الخطيب رئيس  النادي الأهلي حول 3 ركائز رئيسية قبل انتهاء موسم الانتقالات الحالي.

السرية التامة والإعلان دفعة واحدة عن صفقات الأهلي 

يخطط الكابتن محمود الخطيب - رئيس النادي الأهلي  وفقًا لما أبرزته تقارير إخبارية - أن يتم الإعلان عن جميع الصفقات التي أنهاها الأهلي أو سينتهي منها في وقت لاحق في مؤتمر صحفي واحد يتم من خلاله تقديم كل الصفقات.

واضطر الأهلي إلى إعلان صفقة برونو سافيو بسبب أسبقية النادي البوليفي في الإعلان عن انتقال اللاعب وكذلك صفقتي سيراميكا كليوباترا شادي حسين ومصطفى سعد ميسي، بسبب بدء معسكرات الفرق التدريبية.

 

الأهلى بتروجت الإعلامي أحمد شوبير شوبير موقع التواصل كهربا

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