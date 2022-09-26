متوسط سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص اليوم 26- 9- 2022

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في أول تعاملات اليوم الإثنين الموافق 26-9-2022؛ لدي بنوك القطاع الخاص نحو 19.46 جنيها للشراء و 19.52 جنيها للبيع .

وتداولت البنوك الخاصة سعر الدولار بذلك السعر علي مستوي 6 بنوك كبري من أبرزها قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، الأهلي المتحد، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد".



استقرار السعر

وفقا لتقارير مصرفية فقد استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 26-9-2022، بدون أي تغيير بعد ان زاد أمس بمقدار 7 قروش جديدة علي مستوي البنوك العاملة بمصر.

السعر في البنك المركزي



وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 19.44 جنيها للشراء و 19.51 جنيها للبيع.

أقل سعر



سجل أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 19.42 جنيها للشراء و 19.52 جنيها للبيع في بنوك "HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، المشرق، قناة السويس، بلوم، البركة"

وبلغ سعر الدولار نحو 19.44 جنيها للشراء و 19.54 جنيها للبيع في بنوك " مصر، العربي الافريقي الدولي، الأهلي المصري، فيصل الاسلامي".



ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه لنجو 19.47 جنيها للشراء و 19.52 جنيها للبيع في بنكي الإسكندرية و المصري لتنمية الصادرات.



أعلى سعر



وسجل أعلي سعر لـ الدولار امام الجنيه نحو 19.49 جنيها للشراء و 19.52 جنيها للبيع في بنكي ميد بنك ومصرف أبوظبي الاسلامي



الخدمات الرقمية

وارتفع عدد بطاقات الائتمان 26 مليونا بنهاية 2017، إلى 56 مليون بطاقة حتى الآن، بالتوازي مع اراءات إنشاء منظومة الدفع الوطنية بطاقة «ميزة» كان أحد الأسباب التي عززت نمو البطاقات المصرفية .

ووصل عدد نقاط البيع الإلكترونية ارتفع إلى 840 ألفا حتى الآن، مقابل 68 ألف نقطة بيع بنهاية عام 2017.

مشروعات البنك المركزي

وفي سياق متصل كشف إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي عن أن البنك المركزي يعكف حاليا على إطلاق 3 مشروعات رئيسية، لتطوير منظومة الدفع الرقمية خلال العام الجاري 2022.

وأوضح أن المشروع الأول يشمل إطلاق ضوابط ومحددات عمل المصارف الرقمية للمصارف العاملة في السوق المحلية، مشيرا إلى المشروع الثاني هو يهدف إلى تعزيز قاعدة البطاقات المالية والمصرفية المستخدمة والتي ستمكن الشركات العالمية مثل «أبل باي»، و«سامسونج باي» من دخول السوق المصرية والعمل بطريقة مؤمّنة وفقا لقواعد وأطر محددة يضعها البنك المركزي.

ولفت نصر إلى أن المشروع الثالث الذي يستهدف تعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد من فتح الحسابات المصرفية من على بعد دون الذهاب لفروع البنوك بسهولة ويسر.

وفي وقت سابق قال محافظ البنك المركزي المصري، إنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443هـ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر.



طرح أذون باليورو



وطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة 364 يوما مقومة باليورو مدتها عام واحد بقيمة 626.9 مليون يورو بمتوسط عائد 1.697%.

وقال البنك المركزي عبر موقعه الرسمي ، إن الحد الأقصى للعائد 1.7% بينما بلغ الحد الأدنى للعائد على الطرح 1.65% فيما سجل متوسط العائد 1.697%، بينما بلغ عدد العطاءات المقبولة 32 عطاء من إجمالي 38 عطاء.

وكشفت بيانات المركزي المصري أن إجمالي القيمة المطروحة بلغ 610 مليون يورو، بينما قبل البنك قيمة تبلغ 629.9 مليون يورو، تستحق السداد في 15 أغسطس 2023.

وسدد البنك المركزي في وقت سابق، أقساط وفوائد دين خارجي على مصر بنحو 6.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري 2022، وسدد المركزي المصري نحو 21.7 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي (شاملة الأقساط والفوائد) خلال عام 2021 .

وأظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي لشهر يوليو، الصادرة اليوم الاثنين، أن إجمالي خدمة أعباء الدين الخارجي المسددة في الربع الأول من العام الجاري توزعت بين 1.3 مليار دولار فوائد مدفوعة ونحو 5 مليارات دولار أٌقساط مسددة.

وبلغ رصید الدیـن الخارجي نحو 157.8 ملیار دولار في نھایة مارس 2022 بارتفاع نحو 19.9 ملیار دولار بنسبة زيادة 14.5% مقارنة بنھایة یونیو 2021، وفقا لبيانات البنك المركزي.