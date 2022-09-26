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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد فوز ميلوني في الانتخابات.. ماكرون: نحترم اختيار الإيطاليين

بعد فوز ميلوني بالانتخابات..
بعد فوز ميلوني بالانتخابات.. ماكرون: نحترم اختيار الإيطاليين

بعد صعود اليمين المتطرف في انتخابات إيطاليا، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون احترامه "الخيار الديمقراطي" للإيطاليين.

وقال قصر الإليزيه إن ماكرون عبر عن احترامه "للخيار الديمقراطي" في إيطاليا والذي أدى إلى فوز اليمين المتطرف بالانتخابات العامة.

ودعا الرئيس الفرنسي في بيان صادر عن الإليزيه، الاثنين، إيطاليا إلى "مواصلة التعاون" مع الأوروبيين.  

وأضاف البيان أن الرئاسة الفرنسية تصر مرة أخرى على نجاح الأوروبيين في مواجهة التحديات المشتركة.

كما أشاد ماكرون بالتعاون الجيد مع رئيس الوزراء الإيطالي المنتهية ولايته والرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي.

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يأتي ذلك بعدما كشفت النتائج الأولية للانتخابات العامة في إيطاليا، عن تقدم حزب "إخوة إيطاليا" بزعامة جورجيا ميلوني على ما بين  22 و26 % من الأصوات، وحال تأكيد النتائج، ستصبح جورجيا أول رئيسة للوزراء في تاريخ إيطاليا.

في المقابل، أعربت مارين لوبن، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا، عن سعادتها بفوز ميلوني.

وقالت لوبن في تغريدة على تويتر "قرر الشعب الإيطالي أن يأخذ مصيره في يده من خلال انتخاب حكومة وطنية وذات سيادة".

وتابعت "تهانينا لميلوني وماتيو سالفيني لمقاومتهما تهديدات الاتحاد الأوروبي المناهض للديمقراطية والمتغطرس بالفوز بهذا النصر العظيم".

في حين قالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، إنها لا تريد التعليق على "الخيار الديمقراطي للشعب الإيطالي وإن مهمة الرئيس الآن هو تعيين رئيس للوزراء".

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