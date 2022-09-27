حدث ليلا.. الذهب يهبط بخسائر عالمية.. ابنة سعيد صالح توجه ردا صادما لفكري صادق.. لاعب الأهلي يشترط زيادة قيمة عقده قبل التجديد.. انتخابات إيطاليا تقلق أوروبا

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها أسعار الذهب والدولار بالجنيه المصري وقلق اوروبا بشأن نتيجة انتخابات ايطاليا وكواليس جلست كولر مدرب الاهلي مع سافيو .

البيت الأبيض يكشف حقيقة إجراء اتصالات بين بايدن وبوتين

نفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، إجراء مكالمات هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

موريتانيا: نعلق آمالا كبيرة على مؤتمر المناخ برئاسة مصر في شرم الشيخ

أكد وزير خارجية موريتانيا محمد سالم ولد مرزوق أن بلاده تعلق آمالًا كبيرة على مؤتمر المناخ القادم الذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

إيران.. 75 قتيلا حصيلة الحملة الأمنية العنيفة لقمع المظاهرات المطالبة بحق مهسا أميني

أفادت منظمة حقوقية، بأن أكثر من 75 شخصًا قتلوا في حملة السلطات الإيرانية لقمع الاضطرابات التي أشعلتها مصرع المرأة الكردية مهسا أميني عقب اعتقالها من قبل شرطة الآداب.

بالأعمار وليس التقييم.. جهاد جريشة يفجر مفاجأة بمعايير اختيار الحكام الدوليين.. فيديو

كشف جهاد جريشة الحكم الدولى السابق، عن أن مارك كلاتنبيرج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم اختيار القائمة الدولية للحكام جاء باختيار الأعمار وليس بالتقييم بسبب عدم المشاهدة لجميع الحكام.



بالمجان.. فتح المتاحف والمواقع الآثرية في مصر للزائرين اليوم

تستقبل المتاحف والمواقع الأثرية اليوم جميع زوراها من المصريين والأشقاء العرب والأجانب المقيمين بالمجان، وذلك تزامنا مع يوم السياحة العالمي و الاحتفال و مرور 200 عام على نشآة علم المصريات ، باستثناء مقابر توت عنخ آمون و نفرتارى و سيتي الاول ورمسيس السادس و اهرامات الجيزة من الداخل وذلك وفقا لموافقة المجلس الاعلي للاثار على ذلك.

عاصفة تهدد الحياة.. إعصار إيان يضرب كوبا بقوة وسط أمطار غزيرة

بدأت أول رياح قوية قبل الإعصار “إيان” في اجتياح القرى الساحلية الكوبية في وقت متأخر من يوم امس الاثنين حيث سارع المسؤولون لإجلاء السكان وتأمين القوارب وإخلاء المنازل وسط تحذيرات من عاصفة تهدد الحياة.

بعد ارتفاعه 30 قرشا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء على المستوى المحلي ، في معظم البنوك العاملة في مصر بعد زيادة مفاجئة أمس ، ليصل إلى مستويات 19.54 جنيه لـ الدولار الواحد بعد أن كان أقصى سعر له يوم 1 سبتمبر 19.18 جنيه للشراء و19.24 للبيع في البنك الأهلي المصري، أي ارتفع 30 قرشا منذ هذا اليوم، فيما سجل الخميس الماضي 19.42.

ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار بمدرسة روسية إلى 17 قتيلا .. ومصر تدين وتعزي أسر الضحايا

أعلنت السلطات الروسية عن ارتفاع عدد ضحايا حادث إطلاق نار بمدرسة في إيجيفسك، إلى 17 قتيلا بينهم 11 طفلا و6 بالغين، حسب وكالة ريا نوفوستي الروسية

الذهب يسقط بخسائر فادحة عالميا.. ومفاجأة بسعر عيار 21 الآن في مصر

هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء على المستوى العالمي بشكل عنيف إلى مستويات تاريخية، و سجلت أسعار أوقية الذهب 1623 بعد 1,643 دولارا صباح أمس الاثنين بعدما سجلت 1,674.18 دولارا السبت الماضي، متأثرة بقرار رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية، يوم الأربعاء الماضي 21 سبتمبر.



ابنة سعيد صالح توجه ردا صادما لفكري صادق بعد حديثه عن والدها

أثار الفنان فكري صادق الجدل بعد تصريحه عن الفنان سعيد صالح في برنامج نص الحدوتة “ المذاع على قناة ”cbc “، حيث وصف الراحل بأنه ”ممثل عادي وفيه زيه كتير".



رئيس وزراء هولندا: نتيجة الانتخابات في إيطاليا تبعث على القلق

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، إن فوز التحالف اليميني بقيادة جيورجيا ميلوني في الانتخابات يبعث على القلق بشأن التطورات في إيطاليا.

انتهت بتحذير شديد اللهجة.. كواليس جلسة كولر وسافيو| فيديو

أكد الإعلامي محمد فاروق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي حذر البرازيلي برونو سافيو لاعب الفريق الأحمر من العصبية الزائدة في التعامل مع المنافسين خاصة بعد مباراة أسوان الودية.

لاعب الأهلي يشترط زيادة قيمة عقده قبل التجديد.. فيديو

أكد الإعلامي محمد فاروق أن ياسر إبراهيم مدافع فريق الأهلي رحب بتجديد عقده مع القلعة الحمراء في الفترة القادمة، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

الأمن ينجح في ضبط المتهم بالتعدي على مواطن ووالدته بالسلاح الأبيض بدمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن تعدي أحد الأشخاص على مواطن ووالدته باستخدام سلاح أبيض بدمياط، ونجحت في ضبط مرتكب الواقعة.