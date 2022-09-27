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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يشبه التمساح.. حيوان غريب يخرج من الترعة الإبراهيمية في أسيوط| شاهد

حيوان غريب يخرج من
حيوان غريب يخرج من الترعة الإبراهيمية بأسيوط

سادت حالة من الذعر بين المواطنين بمدينة أسيوط بعد مشاهدة كائن يشبه التمساح على ضفاف الترعة الإبراهيمية بالقرب من مجمع محكم أسيوط .
وقال أحد المواطنين إنني شاهدت كائن كبير الحجم من الزواحف ولكن لا اعلم إذا كان تمساح أو الورل النيلي كان على الضفة الغربية للترعة الإبراهيمية بالقرب من فم الترعة مع نهر النيل وعندما شاهد زحام من المواطنين لمشاهدته هرب مسرعا للنزول في مياه الترعة الإبراهيمية في اتجاه المنطقة البحرية في الترعة الإبراهيمية.


وأضاف أحد شهود العيان أن هذا الحيوان عبر من نهر النيل عبر بوابات فم الترعة الإبراهيمية وصعد إلى ضفاف الترعة وعندما شاهد زحام من المواطنين لمشاهدته أسرع للنزول مرة أخرى للمياه هربا من المواطنين .

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ومن جهته قال المهندس حاتم مختار مدير الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط أن جهاز شئون البيئة هو المختص برصد هذه الكائنات والتعرف على نوعها ضمن قطاع حماية البيئة خاصة لافتا إلى أن المناطق الوسطى والجنوبية من القارة الإفريقية ينتشر بها الورل النيلي ويوجد أيضا على ضفاف نهر النيل في السودان ومصر ولا يعتبر من الزواحف المفترسة للإنسان ويحظر صيده أو الاتجار فيه طبقا لقرار وزير الزراعة رقم 21 لسنة 1989 .

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Screenshot_٢٠٢٢٠٩٢٧_١٤٢٨٥١
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