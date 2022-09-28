تفاصيل الحصول على شهادة محو أمية طالب.. شرط التخرج بجامعة عين شمس

يبحث الكثير من طلاب وطالبات جامعه عين شمس عن كيفية التسجيل لتعليم «امي» القراءة والكتابة وما هي الشروط المطلوبة للحصول علي شهادة تعليم امي وبعدها يتم التخرج من جامعة عين شمس والحصول علي نتيجة الفرقة الرابعة، كما أعلنت هيئة تعليم الكبار قرار حديث يساعد طلاب الفرقة الرابعة فقط علي الحصول على شهادة التخرج، وهو النظام الفورى من خلال امتحان طالب شهادة محو الأمية في نفس اليوم، كما أن هناك النظام التنشيطي وتعليم الطالب ثم الامتحان بعد ثلاث شهور وإذا نجح الطالب تاخد مكافأة مالية من هيئة تعليم الكبار.

ولذلك يستعرض لكم «صدى البلد» في السطور التالية خطوات التسجيل في حصول طالب امي علي شهادة محو الأمية وهي شرط من شروط التخرج من جامعة عين شمس،وما هي شروط الطالب المتقدم للحصول على شهادة محو الأمية.

أصدر مجلس جامعة عين شمس، قرار برقم 36 والذي ينص على إلزام الكليات النظرية بمحو أمية مجموعة أفراد، والذي يكون شرط أساسي للحصول على شهادة التخرج، والذي يكون بمعدل محو أمية من شخص لأربعة أشخاص قبل انتهاء سنوات الدراسة بالجامعة، والجدير بالذكر أن يكون الشهادة بعدد من المميزات وهي 250جنية نظير محو أمية شخص واحد.

تشارك 7 كليات من جامعة عين شمس في محو أمية الطلاب وهم : (كلية التجارة، الالسن، الحقوق، الاداب، التربية، التربية نوعية، كلية البنات).

-الاوراق المطلوبة لعمل مشروع محو الأمية

سحب نموذج هيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار مجاناً.

صورة بطاقة شخصية للدارس.

صورة من بطاقة كارنية الكلية،او اثباث قيد من الجامعة المقيد بها.



-شروط الحصول على موافقة شهادة محو الأمية

ان يكون السن اكبر من 10سنوات

الا لا يكون الطالب أدى أي مرحلة من مراحل التعليم.

-خطوات التقديم في مشروع محو الأمية

التوجه إلي الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

الحصول على نموذج وملئه.

تحضير المستندات المطلوبه.

بعد ذلك يتم تقديمها إلى الإدارة.