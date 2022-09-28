انقطاع الكهرباء بالكامل .. الإعصار إيان يجتاح كوبا

أعلن مسؤول كبير في كوبا، انهيار شبكة الكهرباء في البلاد، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء بلاده، وذلك بسبب الإعصار "إيان".

واجتاح الإعصار "إيان" كوبا، الثلاثاء، ما تسبب في عملات إجلاء للسكان وانقطاع الكهرباء عن حوالي مليون شخص.

وكانت الكهرباء تنقطع في كوبا لساعات حتى قبل الإعصار، حيث تواجه البلاد أزمة اقتصادية حادة.

Debris litters damaged and flooded streets after Hurricane Ian made landfall in Cuba as a Category 3 storm.



LIVE UPDATES: https://t.co/wgfmgMcMGm pic.twitter.com/nYa7sJjS9L — ABC News (@ABC) September 27, 2022

وتوقع المركز الوطني للأعاصير أن تزداد قوة "إيان" بعد اجتياحه مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية غرب العاصمة هافانا، حيث بدأ في الظهور فوق خليج المكسيك الجنوبي الشرقي.

Here’s what it looked like in #Cuba as Hurricane #Ian made landfall as a Category 3 storm. pic.twitter.com/bIBL4uThgv — Pattrn (@pattrn) September 27, 2022

فيما أشارت سلطات مقاطعة بينار ديل ريو الكوبية إلى أن "جميع شبكات التيار الكهربائي قُطعت" احترازيا.

وأسقطت الرياح أغصانا من الأشجار، وتطاير الركام في الشوارع والساحات الخلفية للمنازل بفعل العواصف.

All of Cuba is without power after #Ian crossed Cuba’s western provinces today. Via @nytimes pic.twitter.com/F3BPvIZZ7P — Barbara Malmet (@B52Malmet) September 28, 2022

إعصار مدمر

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن إيان بات الآن من الفئة 3 أي "إعصار شديد القوة" مع رياح تبلغ سرعتها 185 كيلومترا في الساعة.

ويعتبر المركز أن الإعصار يصبح "شديد القوة" أي من فئة 3 و4 و5 على هذا المقياس، عندما تبلغ سرعة الرياح المصاحبة له 178 كيلومترا بلساعة.

وفي هذه الحالة، قد يخلق الإعصار "إيان" أضرارا " مدمرة" بالمنازل والأبنية مع اقتلاع أشجار والتأثير سلبا على توزيع المياه والكهرباء.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار "إيان" ساحل فلوريدا الغربي الأربعاء والخميس.

وأعلنت السلطات الأمريكية حالة الطوارئ في كل أرجاء ولاية فلوريدا، فيما تكثف السلطات الاستعدادات للإعصار الشديد.

بدوره، حذر حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس من أن الإعصار إيان "سيخلف أمطارا غزيرة ورياحا عنيفة وفيضانات مباغتة على طول ساحل خليج فلوريدا".

كما دعا حاكم الولاية السكان إلى المواد الغذائية والمياه والأدوية والوقود، متوقعا انقطاعات في التيار الكهربائي.