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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انقطاع الكهرباء بالكامل .. الإعصار إيان يجتاح كوبا

انقطاع الكهرباء بالكامل
انقطاع الكهرباء بالكامل .. الإعصار إيان يجتاح كوبا

أعلن مسؤول كبير في كوبا، انهيار شبكة الكهرباء في البلاد، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء بلاده، وذلك بسبب الإعصار "إيان".

واجتاح الإعصار "إيان" كوبا، الثلاثاء، ما تسبب في عملات إجلاء للسكان وانقطاع الكهرباء عن حوالي مليون شخص.

وكانت الكهرباء تنقطع في كوبا لساعات حتى قبل الإعصار، حيث تواجه البلاد  أزمة اقتصادية حادة.

وتوقع المركز الوطني للأعاصير أن تزداد قوة "إيان" بعد اجتياحه مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية غرب العاصمة هافانا، حيث بدأ في الظهور فوق خليج المكسيك الجنوبي الشرقي.

فيما أشارت سلطات مقاطعة بينار ديل ريو الكوبية إلى أن "جميع شبكات التيار الكهربائي قُطعت" احترازيا.

وأسقطت الرياح أغصانا من الأشجار، وتطاير الركام في الشوارع والساحات الخلفية للمنازل بفعل العواصف.

إعصار مدمر

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن إيان بات الآن من الفئة 3 أي "إعصار شديد القوة" مع رياح تبلغ سرعتها 185 كيلومترا في الساعة.

ويعتبر المركز أن الإعصار يصبح "شديد القوة" أي من فئة 3 و4 و5 على هذا المقياس، عندما تبلغ سرعة الرياح المصاحبة له 178 كيلومترا بلساعة.

وفي هذه الحالة، قد يخلق الإعصار "إيان" أضرارا " مدمرة" بالمنازل والأبنية مع اقتلاع أشجار والتأثير سلبا على توزيع المياه والكهرباء.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار "إيان" ساحل فلوريدا الغربي الأربعاء والخميس.

إعصار إيان يتجه نحو فلوريدا بسرعة رياح 125 ميلا في الساعة

إعصار إيان يجتاح كوبا وتوقعات بوصوله فلوريدا

وأعلنت السلطات الأمريكية حالة الطوارئ في كل أرجاء ولاية فلوريدا، فيما تكثف السلطات الاستعدادات للإعصار الشديد.

بدوره، حذر حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس من أن الإعصار إيان "سيخلف أمطارا غزيرة ورياحا عنيفة وفيضانات مباغتة على طول ساحل خليج فلوريدا".

كما دعا حاكم الولاية السكان إلى المواد الغذائية والمياه والأدوية والوقود، متوقعا انقطاعات في التيار الكهربائي.

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