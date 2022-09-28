عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

برنامج الأغذية العالمي: حياة كريمة تعد مثالا يحتذى لمواجهة تحديات الأمن الغذائي

صدى البلد

قال مانوج دجونيجا، مساعد المدير التنفيذي في برنامج الأغذية العالمي رئيس الشؤون المالية، إن برنامج الأغذية العالمي يفخر بشراكته مع وزارة التعاون الدولي، في تنظيم مؤتمر الأمن الغذائي الأول، مشيرًا إلى العلاقة الممتدة بين برنامج الأغذية العالمي والحكومة المصرية حيث يدعم البرنامج أساليب الري الحديثة بهدف الإدارة المستدامة للموارد المائية، ودعم صغار المزارعين.

وعبر دجونيجا، عن تقديره للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، التي تعد مبادرة متعددة الأبعاد بهدف بناء مجتمعات مستدامة بما يعزز جهود أهداف التنمية المستدامة، ودعم التنمية طويلة الأجل، والحد من الفقر، مشيرًا إلى أن حياة كريمة تعد مثالا لما يمكن أن تقوم به الحكومات لدعم مجتمعاتها في مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتداعيات التغيرات المناخية.

txt

رانيا المشاط: نواصل التعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

txt

المشاط : أزمة روسيا وأوكرانيا عقبة أمام القضاء على الجوع في 2030

وأضاف أن أحد البرامج المطبقة بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي، هي مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات طموحة في مجال الأمن الغذائي وتعزيز القدرة على الصمود، ودفع جهود العمل المناخي، وحتى الآن بلغت البرامج المنفذة ضمن جهود مبادلة الديون 7 برامج بقيمة 114 مليون دولار، ويسعى البرنامج الفترة المقبلة لتنفيذ مزيد من البرامج في هذا الإطار. 

وتطرق إلى الريادة المصرية في إصدار السندات الخضراء في عام 2020 كأول دولة عربية، لتمويل استراتيجيات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

برنامج الأغذية العالمي وزارة التعاون الدولي الامن الغذائي حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توقف عن تناوله فورا.. نوع من الأسماك لا يصلح للاستخدام الآدمي

اليوتيوبر إبرهيم تيك توك يواجه 4 اتهامات والعقوبة تصل للسجن 3 سنوات

انهيار قوي لـ الذهب عالميًا.. وسعر عيار 21 في مصر مفاجأة

حجم انتقالات غريب .. مدحت شلبي ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

الحقوا اشتروا| موجة انخفاض تجتاح سوق الذهب.. ومفاجأة في سعر عيار 21

الفرح تحول لمأتم.. القصة الكاملة لوفاة صديقة عروس البحيرة أثناء الزفة

آخر استغاثة ورسالة واتس آب للصيدلي.. ماذا قال ولاء قبل وفاته مباشرة؟

إكرامي يثير الجدل: "رمضان صبحي إن شاء الله هيكون في الأهلي"

ترشيحاتنا

كم يوميا على موعد المولد النبوي؟ اعرف التوقيت الصحيح بالساعة والدقيقة

مجموعة متوسطة للرجال وصعبة لسيدات مصر في بطولة العالم لتنس الطاولة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 28 سبتمبر 2022.. فرص عمل للميزان وتحذير للدلو

مدبولي: المؤتمر الاقتصادى من 23-25 أكتوبر وإعلان الأجندة التفصيلية الأسبوع المقبل 

رئيس الوزراء عقد المؤتمر الاقتصادى فى الفترة من 23-25 أكتوبر المقبل

الداخلية تطلق قوافل إنسانية وطبية بكفرالشيخ والسويس..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد|إطلالات لافتة للفنانة مي عز الدين

لم تتمالك دموعها.. بدرية طلبة: أتمنى ارتداء الحجاب والتمثيل يمنعني

هل يتم استبعاده.. قميص الشناوي صداع في رأس فيتوريا ويهدد استقرار المنتخب

ابتعد عنه فورا.. طبيب يكشف مخاطر الجمبرى الصينى والمستورد المجمد

فيديو

نجمات تألمن بسبب الخيانة الزوجية.. اعترافات منة عرفة تثير الجدل.. ورد فعل الأخيرة صادم.. فيديو

عبد الله حسن: زواجي من غادة رجب وراء غيابي عن الساحة الغنائية

في سن الخمسين وآخرون مرضى.. الجيش الروسي يقتحم المنازل لاستدعاء المُجندين |فيديوجراف

البرص المصري يغزو إسرائيل| كيف يهدد النظام البيئي والمحاصيل الزراعية؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

د.هادي التونسي

صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ