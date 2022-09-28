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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يكرم أوائل الشهادات الأزهرية والمسابقات الاجتماعية

حفل تكريم منطقة أسوان
حفل تكريم منطقة أسوان الأزهرية

كرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان،  أوائل الشهادات الأزهرية، وأيضاً أوائل المسابقات الاجتماعية، وذلك بحضور الشيخ أحمد السيد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، والشيخ محمد عبد العزيز، نائب مجلس الآباء والمعلمين، وأيضاً محمود أحمد، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، بجانب القيادات الدينية والتنفيذية، وكذا أسر وأولياء أمور الطلاب والطالبات، وذلك فى يوم الفرحة والتفوق لمشاعل النور وأمل المستقبل.

وقال اللواء أشرف عطية  إن هذا الاحتفاء والتكريم لهذه النماذج المشرفة يؤكد أن مؤسسة الأزهر الشريف ستبقى منارة للتنوير والعلم والثقافة، فهؤلاء المتفوقون سيساهمون بعلمهم ونبوغهم فى مواجهة الجهل والتخلف والتطرف، بجانب مواجهة الظواهر السلبية من خلال إطلاق مبادرات مجتمعية هادفة برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والذى كان له الفضل الكبير فى تطوير التعليم الأزهرى لنرى ثمار ذلك متجسداً فى أبنائنا وبناتنا المتفوقين.

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مبادرات مجتمعية للأزهر الشريف

حفل تكريم منطقة أسوان الأزهرية

وأوضح أشرف عطية أن ذلك يتوازى مع تنفيذ الأزهر مبادرات "لتسكنوا إليها، والحد من الطلاق"، ما يساهم فى توعية المواطنين بقرى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" بضرورة تيسير الزواج وعدم المغالاة فى التكاليف، ليتواكب ذلك مع أدوار مجتمعية أخرى هامة للأزهر الشريف لدعم الخدمات الجماهيرية للمواطنين، خاصة القوافل الطبية والثقافية والاجتماعية.

وأكد عطية أن الأزهر الشريف سيبقى دائماً قبلة العلم، ومحراب التنويرمن خلال انتشار المعاهد الأزهرية بجميع أنحاء المحافظة، خاصة فى النجوع والقرى التى تشهد سلسلة من المشروعات الخدمية والبنية التحتية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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المشاركة المجتمعية

حفل تكريم منطقة أسوان الأزهرية

وأضاف أن ذلك تلاحم معه جهود المشاركة المجتمعية، ليصل عدد المعاهد الأزهرية إلى 210 معاهد فى المراحل التعليمية المختلفة، ما يعزز الدور الحيوى للأزهر الشريف فى نشر وغرس قيم ومفاهيم الوسطية والتسامح والعفو بين أبناء المجتمع الواحد، ليتوج كل ذلك بحصول منطقة أسوان الأزهرية على المركز الأول على مستوى الوطن العربى فى البرمجيات.

هذا وقد شهدت فعاليات الاحتفال قيام المحافظ بتكريم أوائل الطلاب والطالبات من الشهادات الأزهرية للمراحل التعليمية المختلفة، وأيضاً أوائل المسابقات الاجتماعية، والمعاهد المشاركة فى المراكز الصيفية، وكذا تكريم الطلاب المشاركين فى مشروع تحدى القراءة العربى، كما تضمنت الفعاليات تقديم فقرة إنشاد دينى جماعى لطالبات المعاهد الأزهرية، وإلقاء الطالبة منة الله مصطفى قصيدة شعرية بعنوان "منارة العلم.. الأزهر الصرح".

حفل تكريم منطقة أسوان الأزهرية
حفل تكريم منطقة أسوان الأزهرية
حفل تكريم منطقة أسوان الأزهرية
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