محافظ أسوان يوجه بإعادة تشغيل مخبز بلدى بطاقة 14 ألف رغيف يومياً

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإعادة تشغيل المخبز البلدى بمنطقة الخزان غرب وسط فرحة أهالى.

وذلك بعد شكواهم للمحافظ من توقف المخبز عن العمل وذلك بالتنسيق مع المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء لاستجابته السريعة بتشغيل المخبز للوفاء باحتياجات أهالى المنطقة من رغيف العيش بالكميات المناسبة والجودة المطلوبة.

وأكد حسام العربى وكيل وزارة التموين بأسوان أنه تم تشغيل مخبز الخزان غرب بطاقة 14 ألف رغيف بلدى يوميًا مما يساهم فى تغطية وتلبية متطلبات أهالى المنطقة والمناطق المجاورة لها.

حملات يومية على الأسواق

مخبز الخزان غرب بأسوان

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه فى ضوء التوجيهات الصادرة من الدكتور على مصيلحى وزير التموين، ومحافظ أسوان تم تكثيف الحملات اليومية على الأسواق للعمل على ضبط الأسعار والقبض على المحتكرين ، وإحالتهم لجهات التحقيق المختصة لتوقيع العقوبات الرادعة عليهم من أجل ضمان توفر السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء عن المواطنين .

وكان قد حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على القيام بتوزيع الشنط المدرسية على 350 تلميذ وتلميذة من أبناء الأسر الأسوانية محدودة الدخل ، مدعمة بالأدوات والمستزمات الدراسية، والمهداه من مؤسسة حياة كريمة ونادى سيتى كلوب وذلك بمقر النادى بمدينة أسوان الجديدة .

ويأتي ذلك ضمن سلسلة النجاحات التي تنفذها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " لتقديم مختلف أوجه الرعاية للأسر الأكثر إحتياجاً بالتنسيق مع كافة مؤسسات المجتمع .

خدمات متنوعة لحياة كريمة

مخبز الخزان غرب بأسوان