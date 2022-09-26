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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق أبو سمبل

انقلاب ميكروباص-
انقلاب ميكروباص- ارشيفية

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 10 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسوان / أبو سمبل مساء الإثنين، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم إيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكان قد تلقى اللواء أشرف عبدالله مدير أمن أسوان إخطارًا بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبو سمبل جنوب المحافظة وتحديدًا عند الكيلو150 مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص ومصرع شخص أخر.

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جهود نقل مصابى حادث أبو سمبل 

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، و الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستخراج تصريح الدفن.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

وكان قد نشب حريق بإحدى العمارات السكنية بشارع السوق السياحية بمدينة أسوان مساء اليوم الإثنين نشوب حريق هائل مما أدى إلى انتشار النيران داخل محتويات العمارة التي تتكون من ٤ طوابق. 

جهود احتواء حريق بعمارة سكنية بأسوان 

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثار الحريق الذى اندلع بأحد محلات العطارة بشارع البصالى المتفرع من السوق السياحى ، والذى امتد إلى 2 عمارة سكنية منها العقار الذى يوجد أسفله المحل ، بالإضافة إلى محول ولوحة كهربائية دون أى خسائر فى الأرواح أو أضرار للمواطنين والأسر سواء بالمحل أو الوحدات السكنية. 

فيما قامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق من خلال الدفع بـ 9 سيارات إطفاء ، ورافق المحافظ خلال الجولة التفقدية اللواء أشرف عبد الله مدير أمن أسوان والقيادات الأمنية و التنفيذية. 

وأعطى المحافظ توجيهاته بمراجعة منظومة الحريق بالسوق السياحى ، علاوة على فتح الشارع الجانبى المؤدى لشارع أبطال التحرير والمجاور لقسم شرطة أسوان أول من أجل تسهيل الحركة المرورية لتدخل قوات الحماية المدنية لمواجهة أي حرائق داخل السوق السياحى. 

وكلف اللواء أشرف عطية رئيس مركز ومدينة أسوان ومديرية التضامن الإجتماعى والجهات المختصة، بحصر الأسر المتضررة من الحريق لتقديم أوجه الدعم سواء بتوفير وحدات سكنية بالإيواء العاجل أو متطلبات الحياة اليومية من المفروشات والمستلزمات المنزلية. 

وأشاد المحافظ، بالتدخل السريع والدور الحيوى لقوات الحماية المدنية واستجابتهم السريعة وتمكنهم من إخماد الحريق دون أى خسائر فى الأرواح أو الممتلكات العامة ، ووجه أشرف عطية مسئولى قطاع كهرباء أسوان بتوفير محول تبادلى كهربائى لسرعة توصيل التيار الكهربائى لأهالى المنطقة بعد انقطاعه بسبب إندلاع الحريق فى المحول واللوحة الكهربائية المجاورة للعمارة السكنية. 

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