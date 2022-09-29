أخبار العالم| إعصار إيان المدمر يضرب فلوريدا وأسعار الذهب تواصل النزيف عالميا

نشر موقع صدى البلد الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

هبوط حاد في أسعار الذهب عالميًا.. لماذا يواصل الأصفر النزيف؟

هوت أسعار الذهب اليوم الخميس إلى مستوى منخفض جديد متأثرة بارتفاع غير مسبوق بسعر الدولار الأمريكي وذلك وسط استمرار مخاوف حدوث ركود في الاقتصاد العالمي والتي فاقمتها سياسات التشديد النقدي التي تتبعها البنوك المركزية في العالم لكبح مستويات التضخم المرتفعة.

كامالا هاريس تصل كوريا الجنوبية.. والبيت الأبيض يكشف تفاصيل الزيارة

وصلت منذ قليل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى كوريا الجنوبية في زيارة تهدف إلى التأكيد على قوة تحالف واشنطن مع سول وتأتي غداة إجراء كوريا الشمالية، الدولة المسلّحة نوويًا، تجربة صاروخية جديدة.

لماذا قرر لبنان خفض سعر الليرة لأول مرة منذ ربع قرن؟

أعلن وزير المالية في لبنان يوسف خليل، أمس الأربعاء، أن بلاده سوف تخفض سعر الصرف الرسمي لليرة في الشهر القادم، وذلك لتصل 15 ألف ليرة مقابل الدولار بعد أن كانت 1507 ليرات مقابل الدولار وهو السعر الذي ظل ثابتًا لمدة 25 عامًا.

وأخيرًا .. علماء يعلنون نجاح علاج جديد للزهايمر

أعلنت شركة إيساي اليابانية لصناعة الأدوية أمس الأربعاء أن عقارها الخاص لعلاج مرض الزهايمر والذي تقوم بتطويره بالشراكة مع شركة بيوجين الأمريكية، نجاح أول تجربة سريرية لإبطاء تفاقم أعراض المرض.

غلق تحقيقات الوكالة.. آخر عقبات الاتفاق النووي بين أمريكا وإيران.. تفاصيل

كشف دبلوماسي أوروبي اليوم الخميس، أن طلب إيران بإغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذري" بشأن العثور على آثار يورانيوم في 3 مواقع إيرانية غير معلنة يعتبر عقبة أخيرة وكبيرة أمام استعادة الاتفاق النووي.

بسبب الإعصار إيان .. ارتفاع جنوني في أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 4% في ختام تعاملات يوم أمس الأربعاء، وذلك بعد توقف مرافق إنتاج النفط في خليج النفسك على خلفية قدوم إعصار إيان الذي يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية في الوقت الراهن، فضلاً عن انخفاض المخزونات الأمريكية خلال الأسبوع الماضي.

تضامنًا مع انتفاضة الحجاب .. ناشطة إيرانية شهيرة تقص شعرها | شاهد

ظهرت نازانين زجاري راتكليف الناشطة الإيرانية البريطانية الشهيرة والتي أمضت 6 سنوات في سجون إيران في مقطع فيديو وهي تقص شعرها تضامنًا مع المظاهرات التي تشهدها إيران على خلفية مقتل الناشطة مهسا أميني بعد اعتقالها من جانب شرطة الأخلاق.

يوقع بعد أيام .. ما هي بنود اتفاق الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل؟

رجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن لبنان سوف يتسلم الخميس المقبل على الأرجح مقترحًا مكتوبًا من الوسيط الأمريكي آموس هوكستاين حول اتفاق ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية مع إسرائيل، والتي من شأنها المساعدة في تحديد موارد النفط والغاز لكل طرف، وتمهد الطريق لمزيد من الاستكشاف.

التضخم يجبر المغرب على رفع سعر الفائدة.. ما باقي الأسباب

أعلن بنك المغرب المركزي رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس إلى 2% لأول مرة منذ 15 عامًا وذلك وسط سياسات التشديد النقدي من البنوك المركزية في العالم على رأس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يسعى من خلال رفع سعر الفائدة إلى كبح التضخم.

إعصار إبان .. حاكم فلوريدا يحذر من كارثة خطيرة

حذر حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس اليوم الخميس، من أن الإعصار إيان سيتسبب في أضرار بجميع أنحاء الولاية وذلك بعد ساعات قليلة من بلوغ إعصار إبان لشواطئ الولاية مصحوبًا بعواصف ممطرة ورياح عاتية.

شاهد.. لقطات مرعبة لإعصار إيان في ولاية فلوريدا

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لقطات مصورة توثق لحظات مرعبة لإعصار إيان الذي تشهده الآن ولاية فلوريدا الأمريكية، والذي خلف خسائر بشرية ومادية مدمرة.